Data publicării: 12:23 02 Feb 2026

14 oameni au murit din cauza valului de frig din oraşul New York
Autor: Dana Mihai

14 oameni au murit din cauza valului de frig din oraşul New York - Freepik 14 oameni au murit din cauza valului de frig din oraşul New York

Paisprezece persoane au murit în aer liber în urma valului de frig care a lovit oraşul New York în ultima săptămână, a confirmat duminică primarul local, Zohran Mamdani, informează Xinhua.

Concluziile preliminare arată că hipotermia a jucat un rol important în moartea a opt persoane, au raportat mass-media locale.

O puternică furtună de iarnă a adus cantităţi record de zăpadă pe 25 ianuarie, transformând drumurile şi trotuarele într-un derdeluş alunecos.

Citește și: Furtună de iarnă în Statele Unite: Iguanele cad din copaci în Florida, paralizate de frig

Până acum, aproximativ 30.800 de tone de zăpadă s-au topit, iar circa 85.000 de tone de sare au fost utilizate pentru a curăţa zăpada, a anunţat Zohran Mamdani.

Măsuri suplimentare pentru protejarea persoanelor fără adăpost

Noi măsuri au fost adoptate, de asemenea, pentru a le ajuta pe persoanele fără adăpost să reziste mai bine la temperaturi sub limita de îngheţ. Noi unităţi de adăpost cu o singură cameră vor fi deschise pentru persoanele fără locuinţă, iar adăposturile încălzite vor rămâne deschise pentru orice persoană din cele cinci cartiere principale ale oraşului New York.

Totodată, 20 de autobuze încălzite au fost parcate în diverse zone ale metropolei.

new york
val de frig
