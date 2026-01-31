Un japonez a fost păcălit cu bani de Monopoly la Roma. A dat ceasurile de 250 000 de euro fără să verifice bancnotele

Japonezul a acceptat să vândă mai multe ceasuri de lux unor presupuşi cumpărători din Roma. În locul sumei promise, bărbatul s-a ales cu… bani de Monopoly.

Totul a început pe Instagram, unde japonezul, în vârstă de aproximativ 35 de ani, îşi promova ceasurile de colecţie: două Rolex Daytona din aur, un GMT Master cu cadran roşu-albastru şi un Datejust. La scurt timp, a fost contactat de doi bărbaţi care s-au arătat interesaţi să cumpere toate cele patru piese pentru suma de 247.000 de euro.

Ca să se facă tranzacția cash, vânzătorul a acceptat să vină personal la Roma. A ajuns în capitala Italiei şi a fost invitat la o întâlnire într-un local, unde urma să aibă loc schimbul. Cei doi cumpărători s-au prezentat ca oameni de afaceri foarte serioși şi i-au înmânat un rucsac plin cu bancnote. L-au convins că în interior se află toată suma convenită.

Abia la hotel a văzut că rucsacul era plin cu bani de Monopoly

Japonezul le-a dat ceasurile şi a plecat înapoi spre hotel, fără să verifice în detaliu banii primiţi. Abia acolo, când a început să numere bancnotele, a descoperit că mare parte dintre ele nu erau reale, ci proveneau din jocul de Monopoly. Doar câteva bancnote autentice erau puse la exterior, pentru a crea impresia că întreaga sumă este reală.

Când a încercat să ia legătura cu cei doi indivizi, a constatat că aceştia au dispărut complet. Contul de Instagram folosit pentru negociere a fost şters, iar telefoanele nu mai sunau. După ce a realizat că a fost păcălit, bărbatul a depus plângere la poliţie înainte de a părăsi Italia.

Anchetatorii italieni au deschis un dosar penal pentru înşelăciune şi încearcă acum să identifice autorii fraudei şi să recupereze ceasurile de lux, care pot fi revândute uşor pe piaţa neagră.

Potrivit poliţiei, metoda folosită nu este nouă: escrocii plasează la vedere bancnote reale, iar în interiorul pachetului introduc bani falşi sau hârtii fără valoare. Ei mizează pe graba şi mai ales încrederea victimei.