€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Internațional Un japonez a fost păcălit cu bani de Monopoly la Roma. A dat ceasurile de 250 000 de euro fără să verifice bancnotele
Data publicării: 16:55 31 Ian 2026

Un japonez a fost păcălit cu bani de Monopoly la Roma. A dat ceasurile de 250 000 de euro fără să verifice bancnotele
Autor: Bogdan Bolojan

20-de-euro_10778800 Foto: Unsplash

Un japonez a reușit "performanța" de a-și vinde niște ceasuri foarte scumpe pe bani de Monopoly, la Roma.

 Japonezul a acceptat să vândă mai multe ceasuri de lux unor presupuşi cumpărători din Roma. În locul sumei promise, bărbatul s-a ales cu… bani de Monopoly.

Totul a început pe Instagram, unde japonezul, în vârstă de aproximativ 35 de ani, îşi promova ceasurile de colecţie: două Rolex Daytona din aur, un GMT Master cu cadran roşu-albastru şi un Datejust. La scurt timp, a fost contactat de doi bărbaţi care s-au arătat interesaţi să cumpere toate cele patru piese pentru suma de 247.000 de euro.

Ca să se facă tranzacția cash, vânzătorul a acceptat să vină personal la Roma. A ajuns în capitala Italiei şi a fost invitat la o întâlnire într-un local, unde urma să aibă loc schimbul. Cei doi cumpărători s-au prezentat ca oameni de afaceri foarte serioși şi i-au înmânat un rucsac plin cu bancnote. L-au convins că în interior se află toată suma convenită. 

Abia la hotel a văzut că rucsacul era plin cu bani de Monopoly 

Japonezul le-a dat ceasurile şi a plecat înapoi spre hotel, fără să verifice în detaliu banii primiţi. Abia acolo, când a început să numere bancnotele, a descoperit că mare parte dintre ele nu erau reale, ci proveneau din jocul de Monopoly. Doar câteva bancnote autentice erau puse la exterior, pentru a crea impresia că întreaga sumă este reală.

Când a încercat să ia legătura cu cei doi indivizi, a constatat că aceştia au dispărut complet. Contul de Instagram folosit pentru negociere a fost şters, iar telefoanele nu mai sunau. După ce a realizat că a fost păcălit, bărbatul a depus plângere la poliţie înainte de a părăsi Italia.

Anchetatorii italieni au deschis un dosar penal pentru înşelăciune şi încearcă acum să identifice autorii fraudei şi să recupereze ceasurile de lux, care pot fi revândute uşor pe piaţa neagră.

Potrivit poliţiei, metoda folosită nu este nouă: escrocii plasează la vedere bancnote reale, iar în interiorul pachetului introduc bani falşi sau hârtii fără valoare. Ei mizează pe graba şi mai ales încrederea victimei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

monopoly
bani falsi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 32 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 37 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 7 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close