Stiri

FT: SUA cer Ucrainei să cedeze Donbasul ca să-i garanteze securitatea într-un acord de pace
Data publicării: 13:01 27 Ian 2026

FT: SUA cer Ucrainei să cedeze Donbasul ca să-i garanteze securitatea într-un acord de pace
Autor: Tiberiu Vasile

FT: SUA cer Ucrainei să cedeze Donbasul ca să-i garanteze securitatea într-un acord de pace Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Statele Unite au informat Ucraina că garanțiile lor de securitate vor fi oferite doar dacă guvernul de la Kiev acceptă cedarea regiunii Donbas către Rusia.

Statele Unite au transmis Kievului că garanțiile lor de securitate ar putea fi oferite doar dacă Ucraina acceptă, într-un acord de pace cu Rusia, cedarea regiunii Donbas, potrivit unui articol publicat marți de Financial Times, citat de Reuters și Agerpres.

Informația se bazează pe opt surse apropiate negocierilor, care au confirmat discuțiile recente. Casa Albă nu a comentat până acum aceste relatări pentru agenția Reuters.

Posibil ajutor militar condiționat

Potrivit sursei, guvernul american este gata să furnizeze mai mult armament forțelor ucrainene pentru întărirea apărării pe timp de pace. Totuși, această asistență ar fi legată de retragerea Ucrainei din anumite zone din est, încă sub controlul său, inclusiv din regiunea industrială Donbas.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, declara duminică că garanțiile de securitate americane sunt „100% gata” și că așteaptă doar stabilirea locului și datei semnării.

Îngrijorări la Kiev

Un oficial ucrainean de rang înalt a explicat pentru Financial Times că Ucraina devine tot mai sceptică privind angajamentul american. Potrivit acestuia, Statele Unite „se opresc de fiecare dată” atunci când vine momentul semnării garanțiilor.

În acest context, Ucraina cere confirmarea clară a garanțiilor înainte de a face orice concesii teritoriale. În schimb, Washingtonul consideră că cedarea regiunii Donbas este esențială pentru încheierea păcii și nu face presiuni asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a renunța la această cerință.

Reacția oficialilor americani

Anna Kelly, adjunctă a secretarei de presă a Casei Albe, a respins aceste relatări, afirmând că „asta este complet fals” și subliniind că rolul guvernului SUA este doar de a facilita negocierile între cele două părți.

O sursă familiarizată cu poziția Washingtonului a adăugat că guvernul american „nu încearcă să oblige Ucraina la niciun fel de concesii teritoriale”, iar acordarea garanțiilor depinde de acceptarea unui acord de pace de ambele părți.

Poziția Kremlinului

Kremlinul a declarat luni că problema teritorială rămâne un punct fundamental pentru orice înțelegere, consolidând tensiunile din negocierile în curs și punând în centrul atenției regiunea Donbas.

CITEȘTE ȘI: Rusia nu renunță la Donbas. Condițiile teritoriale pentru un acord cu Ucraina
 

america
ucraina
rusia
vladimir putin
volodimir zelenski
