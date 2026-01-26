Rusia nu renunță la Donbas. Condițiile teritoriale pentru un acord cu Ucraina

Federația Rusă a afirmat, luni, 26 ianuarie că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului din Ucraina, a relatat agenția de știri de stat rusă, TASS, după discuțiile trilaterale din weekend, de la Abu Dhabi.

Rusia vrea, în continuare, întreg Donbasul

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în repetate rânduri, că Rusia va prelua prin forță întreaga regiune a Donbasului, unde forțele Moscovei controlează în prezent 90%, dacă Ucraina nu renunță la teritoriu într-un acord de pace, potrivit straitstimes.

„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră constantă, poziția președintelui nostru, că problema teritorială, care face parte din formula Anchorage, este de o importanță fundamentală pentru partea rusă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susține că a fost convenit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin la summitul organizat în Alaska, pe 15 august 2025, potrivit unei surse apropiate Kremlinului.

Condițiile Rusiei pentru un acord de pace cu Ucraina

Conform aceleiași surse, presupusul acord prevede ca Ucraina să predea Rusiei controlul asupra întregului Donbas și înghețarea liniilor frontului în alte părți din estul și sudul Ucrainei, ca o condiție pentru orice viitor acord de pace.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va renunța în favoarea Rusiei la teritoriile pe care Moscova nu a reușit să le câștige pe câmpul de luptă.

Agenția de știri de stat RIA l-a citat pe Peskov spunând că Moscova a evaluat pozitiv ceea ce el a numit „discuții constructive” cu Ucraina la Abu Dhabi.

