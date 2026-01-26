€ 5.0960
DCNews Stiri Rusia nu renunță la Donbas. Condițiile teritoriale pentru un acord cu Ucraina
Data publicării: 12:26 26 Ian 2026

Rusia nu renunță la Donbas. Condițiile teritoriale pentru un acord cu Ucraina
Autor: Iulia Horovei

vladimir putin rusia volodimir zelenski ucraina harta acord negocieri Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Federația Rusă nu renunță la pretențiile teritoriale asupra regiunii Donbas din Ucraina, pe fondul discuțiilor trilaterale din Abu Dhabi.

Federația Rusă a afirmat, luni, 26 ianuarie că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului din Ucraina, a relatat agenția de știri de stat rusă, TASS, după discuțiile trilaterale din weekend, de la Abu Dhabi.

Rusia vrea, în continuare, întreg Donbasul

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în repetate rânduri, că Rusia va prelua prin forță întreaga regiune a Donbasului, unde forțele Moscovei controlează în prezent 90%, dacă Ucraina nu renunță la teritoriu într-un acord de pace, potrivit straitstimes.

„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră constantă, poziția președintelui nostru, că problema teritorială, care face parte din formula Anchorage, este de o importanță fundamentală pentru partea rusă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susține că a fost convenit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin la summitul organizat în Alaska, pe 15 august 2025, potrivit unei surse apropiate Kremlinului.

Condițiile Rusiei pentru un acord de pace cu Ucraina

Conform aceleiași surse, presupusul acord prevede ca Ucraina să predea Rusiei controlul asupra întregului Donbas și înghețarea liniilor frontului în alte părți din estul și sudul Ucrainei, ca o condiție pentru orice viitor acord de pace.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va renunța în favoarea Rusiei la teritoriile pe care Moscova nu a reușit să le câștige pe câmpul de luptă.

Agenția de știri de stat RIA l-a citat pe Peskov spunând că Moscova a evaluat pozitiv ceea ce el a numit „discuții constructive” cu Ucraina la Abu Dhabi. 

Citește și: Ce este Consiliul Păcii, înființat de Donald Trump, și de ce aderarea permanentă costă 1 miliard de dolari
 
  

