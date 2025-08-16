Discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă / update

Kremlinul anunță că discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat, informează Reuters. Începe conferința de presă din moment în moment.

Update: Reprezentantul pentru cooperare economică externă, Kirill Dmitriev, a zis: „Discuțiile dintre Putin și Trump au decurs remarcabil de bine”.

Discuțiile din Alaska dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, au decurs „remarcabil” de bine, a declarat trimisul special rus Kirill Dmitriev la televiziunea de stat rusă.

Starea de spirit în tabăra rusă pare să fie una pozitivă. Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, spune că este într-o dispoziție excelentă după negocierile dintre Rusia și Statele Unite, anunță TASS.

Jurnaliștii au fost invitați să intre în sala de presă. Acesta ar putea fi semnul că întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat și că urmează conferința de presă.

Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat vineri cu emoție, potrivit EFE, pe omologul său rus, Vladimir Putin, și cu covorul roșu întins pe pista bazei aeriene Elmendorf-Richardson, situată la periferia orașului Anchorage, din statul american Alaska, unde are loc o mult așteptată întâlnire bilaterală în care liderul de la Casa Albă speră să obțină un armistițiu în Ucraina.

