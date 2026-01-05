ICCJ a stabilit completurile de cinci judecători pentru 2026: nume-cheie în noile formule

Pentru 2026, a fost stabilit același număr de completuri ca în anul anterior, respectiv două completuri în materie penală și două în materie civilă.

Completurile penale pentru 2026

Completurile de cinci au un rol central în judecarea marilor dosare de corupție, în soluționarea contestațiilor privind deciziile CSM de sancționare a judecătorilor și procurorilor, precum și dezbaterea căilor extraordinare de atac, folosite tot mai des de inculpați pentru a scăpa de pedepse.

Completul 1 penal este format din: Valerica Voica, Ioana Delia Lucaci, Luminița Ninu-Criștiu, Isabel Tocan și Simona Cristina Crăciunoiu.

Completul 2 penal este format din: Eleni Cristina Marcu - președintele Secției penale, Ilie Iulian Dragomir, Anca Barbu, Adina Adriana Radu și Paul Mihail Frățilescu.

La acest complet, pe lista de permanență (înlocuitori), apare pe locul doi Lia Savonea, președintele Instanței supreme.

O parte din acești judecători sunt considerați în sistem ca făcând parte din gruparea 'Savonea', luând de-a lungul timpului decizii controversate în dosare cu mare impact în opinia publică.

Citește și: Stelian Ion, minciună privind desființarea completurilor de judecată. Reacția ÎCCJ

Decizii controversate din trecut

Astfel, Valerica Voica a promovat de la Curtea de Apel București, unde anterior președinte a fost Lia Savonea. Ea a făcut parte din completul care i-a achitat pe foștii ofițeri de Securitate Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiș, cei care l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu.

Luminița Ninu-Criștiu a fost șefa Tribunalului Teleorman și a condus interimar Curtea de Apel București, în perioada în care Lia Savonea a activat la CSM.

Eleni Marcu a făcut parte din completul care i-a eliberat din închisoare, în noiembrie 2025, pe Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și pe fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, prin admiterea unei proceduri extraordinare de atac.

Eleni Marcu și Valerica Voica au făcut parte din completul care, în iunie 2023, a anulat condamnarea de 4 ani închisoare primită de fostul primar Cristian Popescu Piedone în dosarul 'Colectiv', prin admiterea unui recurs în casație.

Completurile civile pentru 2026