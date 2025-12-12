Stelian Ion, minciună privind desființarea completurilor de judecată. Reacția ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) reacționează după declarațiile făcute de Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al Justiției, explicând că nu a adoptat nicio decizie de desființare a unor completuri de judecată în materie penală, așa cum declarase acesta.

Reacția ÎCCJ

"Pentru corecta informare a opiniei publice și combaterea dezinformării promovate de un om politic, facem următoarele precizări:

În spațiul online a fost astăzi promovată o informație falsă conform căreia, în mod arbitrar, conducerea Înaltei Curți a adoptat decizia de desființare a unor completuri de judecată în materie penală.

Astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție nu a fost convocată vreo ședință a Colegiului de Conducere care să fi avut pe ordinea de zi aprobarea compunerii anuale a completurilor de judecată.

Conform prevederilor legale, numai acest for are competența de a desființa ori înființa completuri de judecată la toate secțiile instanței supreme. Competența de adoptare este conferită de prevederile art. 31 din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară.

ÎCCJ: Colegiul de conducere nu a fost întrunit

Dată fiind modalitatea colegială și participativă în care se iau deciziile, președintele Secției penale a avut astăzi o discuție cu toți judecătorii secției pentru a se stabili modalitatea în care vor fi organizate completurile din anul 2026. Acest proces consultativ este tocmai expresia modului transparent în care sunt abordate propunerile privind buna funcționare a secțiilor Instanței supreme, la toate secțiile ICCJ.

Așadar, nu a fost nicio ședința prin care să se decidă desființarea sau nu a completurilor de judecată, sens în care chiar și revenirea domnului deputat USR Stelian Ion, conform căreia „decizia s-a amânat”, este tot o dezinformare, în condițiile în care Colegiul de conducere nu a fost întrunit.

Aceste precizări sunt necesare în scopul evitării perpetuării unor informații false care afectează încrederea publică în funcționarea și activitatea Instanței supreme", a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție într-un comunicat de presă.

Ce declarase Stelian Ion

Reacția ÎCCJ vine după ce fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a susținut pe pagina sa de Facebook că a fost luată o decizie de reorganizare a completurilor secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ).

„Astăzi, la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a avut loc o ședință cu consecințe extrem de grave pentru funcționarea justiției. În ciuda protestelor și a opoziției exprimate de unii magistrați, toate completele secției penale au fost desființate și reorganizate, inclusiv cele două complete care rămăseseră necontrolate până acum de Lia Savonea. Membrii acestora vor fi înlocuiți cu judecători nou-veniți de la alte secții.

Asta ar putea însemna și că, începând de astăzi, mandatele pe siguranță națională nu mai sunt soluționate de judecătorii de penal, ci de cei veniți din contencios administrativ, fără ca judecătorii din penal să fi fost măcar informați în prealabil despre această schimbare majoră”, a scris Stelian Ion pe pagina sa de Facebook.