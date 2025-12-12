Kovesi, prima reacție în scandalul cu „Justiția capturată”. Revine la conducerea DNA?

Peste 500 de procurori și judecători au semnat, până în prezent, mesajul de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.

Lista este deschisă de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă - în slujba cetățeanului”, spun magistrații.

”Sub conducerea Laurei-Codruța Kovesi, lupta anticorupție din România era apreciată în toată Europa. Aceasta este dovada că, sub o conducere onestă și competentă, procurorii și judecătorii onești și curajoși din România pot performa” scrie Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL, pe Facebook.

Conform legii, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție este numit ”de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată”.

Laura Codruța Kovesi, invocată direct de către europarlamentarul Mureșan, a avut 5 ani de activitate în fruntea DNA, din 2013 până în 2018. Al doilea mandat de procuror-șef DNA nu l-a dus până la capăt, declanșându-se procedura de revocare a sa din funcție.

În 9 iulie 2018, după decizia Curții Constituționale care l-a obligat să facă asta, președintele Klaus Iohannis s-a conformat și a revocat-o din funcția de conducere a DNA pe Laura Codruța Kovesi, asta după ce, în aprilie 2018, a anunțat că nu face asta.

Cine sunt semnatarii alături de Laura Codruța Kovesi

Mesajul este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, și anume de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale și judecătorii, dar și de instanțe și parchete militare.

Printre semnatari se află judecători de la Curtea de Apel București (Ruxandra Grecu, Alina Guluțanu, Corina Ciobanu, Cristina Grecu, Marilena Neacșu), Ionuț Matei (fost judecător la Instanța supremă), Sorina Marinaș (Curtea de Apel Craiova), Alexandra Lăncrănjan (fost procuror DNA, în prezent la Parchetul General), fostul judecător Cristi Danileț, fostul procuror Marius Bulancea, Horațiu Dumbravă - fost judecător și membru CSM.

În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popovici.

