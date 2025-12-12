€ 5.0898
Nordul Japoniei, zguduit de cutremure. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Data publicării: 09:05 12 Dec 2025

Nordul Japoniei, zguduit de cutremure. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Autor: Elena Aurel

tsunami Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Un cutremur puternic a avut loc vineri în largul coastelor de nord ale Japoniei.

Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

JMA, care şi-a revizuit estimarea iniţială de magnitudine 6,5, a avertizat, de asemenea, că valuri de tsunami de până la un metru înălţime ar putea lovi coasta de nord a Pacificului. 

VEZI ȘI: Cutremur puternic în Japonia: Persoane rănite și mii de locuințe fără curent. Evacuări după alerta de tsunami/ UPDATE

Japonia înregistrează aproximativ 1.500 de seisme pe an

După ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit nord-estul Japoniei luni, autoritățile au avertizat din nou cu privire la posibilitatea producerii unui viitor megacutremur. De aceea, Japonia se pregătește pentru un cutremur mare, care apare o dată la un secol.

Potrivit autorităților japoneze, există o probabilitate foarte mare ca un megacutremur să se producă în Zona Nankai în următorii ani.

Specialiștii au transmis că un astfel de eveniment ar putea duce la declanșarea unui tsunami de peste 20 de metri, ceea ce ar însemna sute de mii de decese și pagube economice considerabile.

Japonia se află pe Cercul de Foc al Pacificului, o regiune în care se întâlnesc numeroase plăci tectonice, ceea ce duce la activitate seisimică frecventă.

Majoritatea acestora cauzează pagube minime, dar există și excepții, de aceea, după fiecare cutremur major, Japonia a învățat lecții importante despre adaptare și a ajustat normele de inginerie și construcții pentru a proteja mai bine locuitorii.

