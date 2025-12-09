€ 5.0897
MAE, atenționare de călătorie în Japonia. Risc ridicat de mega-cutremur
Data actualizării: 12:55 09 Dec 2025 | Data publicării: 12:55 09 Dec 2025

MAE, atenționare de călătorie în Japonia. Risc ridicat de mega-cutremur
Autor: Ioan-Radu Gava

tokyo japonia Foto: Unsplash
 

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să viziteze Japonia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Japonia asupra faptului că, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter, înregistrat la 8 decembrie, în jurul orei 23:30, autorităţile nipone, prin intermediul Agenţiei Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilităţii producerii, în decursul următoarelor 7 zile, a unui cutremur de mare intensitate (mega-cutremur) în nordul ţării.

Zonele de posibil risc seismic sunt localizate pe coasta pacifică, începând din provincia Hokkaido, în nord, până în provincia Chiba, arată MAE.

Informaţiile oficiale referitoare la dinamica, intensitatea şi evoluţia fenomenelor meteorologice severe sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Meteorologice a Japoniei: https://www.jma.go.jp/bosai/#lang=en&area_type=japan&area_code=010000&pattern=earthquake_volcano.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite călătoriile şi deplasările spre zonele de coastă din regiunile menţionate şi să respecte întocmai instrucţiunile autorităţilor locale.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tokyo: +81(0)334791804, +81 (0)3 3479 0431 şi +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Tokyo: +81 80 4461 4465.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginii de Internet https://tokyo.mae.ro/ şi www.mae.ro.

mae
japonia
cutremur japonia
atentionare de calatorie
