Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală

Fernando Mata, profesor în cadrul Departamentului de Nutriție și Farmacie al Universității Europene din Madrid, a explicat că nutriția este foarte importantă pentru a avea rezultate bune la sală și ea trebuie adaptată fiecărui individ și obiectiv. Dacă alimentația nu este corectă, apar oboseala, stagnarea și performanțele slabe, iar oamenii ajung să creadă că sala nu oferă rezultate, când, de fapt, problema reală este mâncarea.

Potrivit acestuia, la baza unei diete eficiente stă echilibrul, care înseamnă fructe, legume, cereale integrale, proteine de calitate și grăsimi sănătoase. Proteinele ajută la refacerea și creșterea musculară, însă un aport mult prea mare nu aduce beneficii reale. Principala sursă de energie pentru antrenamente este reprezentată de carbohidrați, prin urmare aceștia nu trebuie eliminați din dietă, iar grăsimile sănătoase sunt indispensabile pentru sănătatea generală.

Pentru a avea performanțe bune la sală, trebuie să introduci în dietă carbohidrații din cereale integrale, orez, cartofi, ovăz și fructe, care oferă energie pentru antrenament, proteinele din ouă, carne slabă, pește, lactate, leguminoase și tofu și grăsimile sănătoase din ulei de măsline, nuci, avocado și pește gras.

Înainte de antrenament este indicat să consumi o masă ușoară cu carbohidrați și proteine, în timpul antrenamentului este suficient să bei apă, iar după antrenament este important să ai o masă echilibrată pentru refacerea energiei și a mușchilor, potrivit 20minutos.es.

De ce sunt importante proteinele

Proteinele sunt elementul constitutiv al țesutului muscular. Când te antrenezi, creezi mici rupturi în mușchi. Proteinele furnizează aminoacizii necesari pentru a repara aceste rupturi și a construi noi fibre musculare. Acest lucru duce la creșterea masei musculare și la creșterea forței, așa că este deosebit de important dacă te concentrezi pe ridicarea de greutăți.

Consumul de proteine ​​după un antrenament ajută la reducerea durerilor musculare și la o recuperare mai rapidă. Acest lucru se datorează faptului că reface aminoacizii utilizați în timpul exercițiilor fizice și permite mușchilor să se reconstruiască și să se adapteze mai eficient.

Aportul adecvat de proteine ​​ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge. Acest lucru previne pierderile de energie și oboseala atât în ​​timpul, cât și după antrenamente. Acest lucru, la rândul său, poate îmbunătăți rezistența și performanța.