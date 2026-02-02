Acord comercial între SUA și India: Promisiunea lui Mondi pentru Trump, care „va ajuta la încheierea războiului din Ucraina”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, luni, 2 februarie, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP, Reuters şi EFE, conform Agerpres.

Ce prevede acordul SUA-India

Acordul prevede reducerea de la 25% la 18% a taxelor vamale percepute de SUA asupra importurilor din India, a scris Trump într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare Truth Social, după o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi.

„Am vorbit despre multe subiecte, inclusiv comerţul şi încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina”, iar premierul Modi „a acceptat să oprească achiziţia de petrol rusesc”, lucru care „va ajuta la încheierea războiului în Ucraina”, şi s-a angajat să cumpere „mai mult petrol din SUA şi, potenţial, din Venezuela”, a adăugat preşedintele american.

Tot conform lui Trump, guvernul indian s-a angajat în plus să lucreze la reducerea la zero a taxelor vamale şi de asemenea a barierelor netarifare aplicate importurilor din SUA, să crească aceste importuri şi să cumpere din SUA produse agricole, energetice şi din sectorul tehnologiilor în valoare de peste 500 de miliarde de dolari.

Mondi, unul dintre „cei mai buni prieteni” ai lui Trump

În acelaşi mesaj Trump l-a descris pe premierul Modi drept unul dintre „cei mai buni prieteni” ai săi şi „un lider puternic şi respectat în ţara sa”.

Trump anunţase deja de sâmbătă că India va începe să cumpere petrol din Venezuela, ţară al cărei sector petrolier a fost preluat sub control american după ce Statele Unite l-au capturat pe 3 ianuarie pe preşedintele Nicolas Maduro, astfel că India va putea să înceteze cumpărarea de petrol iranian.

India, unul dintre cei mai mari „clienți” ai Rusiei

India este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, motiv pentru care Washingtonul i-a impus taxe vamale suplimentare de 25% (în plus faţă de cele 25% deja existente), care vor fi eliminate în urma acordului comercial încheiat.

Și premierul Modi a salutat acordul, într-un mesaj pe reţeaua socială X. „Un mare mulţumesc preşedintelui Trump, în numele celor 1,4 miliarde de cetăţeni indieni, pentru acest anunţ minunat”, a scris el.

„Sunt încântat că produsele fabricate în India vor avea de acum înainte taxa vamală redusă la 18%”, a subliniat premierul indian, adăugând că „atunci când două mari economii şi cele mai mari democraţii ale lumii colaborează, de aceasta profită popoarele noastre şi se deschid numeroase oportunităţi pentru o cooperare reciproc avantajoasă”.

„Leadership-ul preşedintelui Trump este esenţial pentru pacea, stabilitatea şi prosperitatea mondiale”, iar „India susţine deplin eforturile sale în favoarea păcii”, a încheiat premierul Narendra Modi.

India a semnat, în urmă cu patru zile, și un acord comercial fără precedent cu Uniunea Europeană.

