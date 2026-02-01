€ 5.0961
DCNews Stiri Internațional Elon Musk ia în calcul fuziunea a două mari companii. Vrea să ducă centre de date în spațiu
Data publicării: 11:07 01 Feb 2026

Elon Musk ia în calcul fuziunea a două mari companii. Vrea să ducă centre de date în spațiu
Autor: Bogdan Bolojan

elon musk davos Miliardarul Elon Musk vorbind la Forumul Economic Mondial 2026, Davos, Elveția. Sursa foto: Agerpres

Imperiul lui Elon Musk ar putea trece printr-o revoluție.

Potrivit Wall Street Journal, SpaceX și xAI, ambele deținute de miliardar, ar lua în considerare fuziunea într-o singură companie. Conform sursei citate, managerii SpaceX au început deja să informeze investitorii cu privire la planurile luate în considerare.

Scopul șefului Tesla este de a consolida startup-ul său de inteligență artificială și de a aduce centre de date în spațiu. SpaceX este compania emblematică a lui Musk și va fi listată la bursă în 2026, în ceea ce se așteaptă a fi cea mai mare ofertă publică inițială din istorie. 

Elon Musk ar lua în considerare să lanseze listarea la bursă în jurul datei de 8-9 iunie 2026, atunci când Jupiter și Venus vor apărea foarte aproape una de cealaltă pe cer (o conjuncție rară, vizibilă cu ochiul liber), și aproape de ziua lui de naștere (28 iunie).

Între timp, se pare că xAI are dificultăți în a se afirma împotriva rivalilor precum OpenAI și Anthropic.  

Posibila fuziune dintre SpaceX și xAI

După cum relatează Wall Street Journal, fuziunea dintre SpaceX și xAI i-ar permite lui Musk să-și urmeze visul de a construi centre de date în spațiu. Fuziunea i-ar permite, de asemenea, companiei xAI să-și consolideze poziția prin valorificarea mai multor resurse în cursa împotriva OpenAI. Miliardarul sud-african a contribuit la lansarea startup-ului lui Altman, dar ulterior a părăsit consiliul de administrație pe fondul controverselor. De atunci, relațiile dintre cei doi lideri s-au deteriorat, iar Musk a intentat acțiuni în justiție împotriva OpenAI și Altman, acuzându-i că au încălcat misiunea companiei prin transformarea într-o întreprindere cu scop lucrativ. Șeful Tesla și SpaceX solicită daune de cel puțin 134 de miliarde de dolari.

elon musk
space x
xai
