A murit preparatorul fizic al echipei de rugby Steaua, Robert-Sorin Ion

Federația Română de Rugby a transmis un mesaj în care își exprimă regretul față de dispariția fulgerătoare a lui Sorin Robert Ioan.

Cariera lui Sorin Robert Ioan

”Federația Română de Rugby își exprimă regretul față de dispariția fulgerătoare, la numai 51 de ani, a fostului jucător, antrenor și preparator fizic, Sorin Robert Ion.

Cu o întreagă viață dedicată sportului, Robert Sorin Ion, născut pe 27 iulie 1974, a fost antrenor al României U18, alături de George Sava în 2004 și de Florinel Matei în 2006, după care, un an mai târziu, alături de Alexandru Achim a pregătit echipa României U19.

A activat apoi la loturile naționale și la echipele din primul eșalon valoric al rugby-ului românesc ca preparator fizic. Acesta a practicat și fotbalul american, evoluând pentru Bucharest Rebels, cu care a câștigat de mai multe ori titlul de campion național.

Robert a fost cel care a inițiat Vikings Project, un proiect ambițios cu focus dedicat pe dezvoltarea abilităților fizice și mentale ale sportivilor, organizat pe bază de voluntariat pentru jucătorii fără resurse materiale. În ultimii ani a fost preparatorul fizic al echipei CSA Steaua București.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis Federația Română de Rugby.

Mesaj transmis de CSA Steaua la moartea lui Robert-Sorin Ioan

”Lumea rugbyului românesc și stelist este în doliu. Robert-Sorin Ion, preparatorul fizic al echipei noastre de rugby, s-a stins din viață fulgerător, la doar 52 de ani.

Un profesionist desăvârșit și un om dedicat, Robert a fost mai mult decât un membru al staffului – a fost un coleg apreciat, un prieten și un sprijin pentru jucători și pentru întreaga familie stelistă. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Suntem alături de familia îndurerată și transmitem sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis CSA Steaua.

