DCNews Stiri BAT mizează pe dovezi științifice pentru transformarea afacerii sale
Data publicării: 16:46 30 Ian 2026

BAT mizează pe dovezi științifice pentru transformarea afacerii sale
Autor: Dana Mihai

BAT mizează pe dovezi științifice pentru transformarea afacerii sale

În cadrul unei sesiuni de informare cu presa organizate recent la București, BAT a prezentat direcția sa strategică pentru unul dintre cele mai ample procese de transformare.

În cadrul unei sesiuni de informare cu presa organizate recent la București, BAT a prezentat direcția sa strategică pentru unul dintre cele mai ample procese de transformare din cadrul : tranziția rapidă de la produse combustibile din tutun și nicotină la un portofoliu predominant fără fum. Reprezentanții companiei au subliniat rolul platformei Omni™, lansate în 2024, care devine un instrument esențial pentru integrarea, structurarea și comunicarea dovezilor științifice privind produsele de generație nouă cu profil de risc redus.

Reprezentanții BAT au explicat că această transformare a început în urmă cu circa un deceniu, într-o perioadă în care compania nu realiza niciun venit din produse din noile categorii. Astăzi, segmentul generează aproximativ 18% din veniturile globale, ca rezultat direct al investițiilor masive în cercetare, dezvoltare și inovare. În prezent, aproape toate cheltuielile de R&D sunt direcționate către tehnologiile care nu implică ardere, între care produse din tutun încălzit, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Office în cadrul BAT, a declarat: „Din momentul lansării platformei Omni™ la Londra, în septembrie 2024, am dus acest demers în diferite state din lume, creând noi oportunități de dialog cu autorități de reglementare și factorii de decizie sau experți în politici publice. Este un demers care ne permite să demonstrăm clar modul în care reducerea riscurilor asociate fumatului poate accelera transformarea reală a industriei. Iar rezultatele pe care le primim arată că acest mesaj este bine înțeles. Privind înainte, ne pregătim pentru un viitor în care activitatea noastră va fi predominant centrată pe produse care nu implică ardere până în 2030, cu peste jumătate din venituri provenind din noile categorii în următorii cinci ani.”

În centrul acestei schimbări se află platforma Omni™, care reunește aproape 300 de studii BAT evaluate independent și alte 600 de publicații științifice relevante. Reprezentanții companiei au descris Omni™ drept un manifest pentru dezbatere și o bază solidă pentru dialog cu cercetători, autorități de reglementare și factori de decizie. De la lansare, platforma a devenit un reper în discuțiile globale despre reducerea riscurilor asociate fumatului, iar exemple precum Suedia și Noua Zeelandă au fost menționate ca dovezi clare ale faptului că incidența fumatului poate scădea când consumatorii adoptă produse cu profil de risc redus. Suedia se află în pragul de a deveni prima „țară fără fum” din lume, cu o prevalență a fumatului sub 5%.

Jorge Araya, Director al Ariei pentru Europa de Sud Est, a adăugat: ”Autoritățile din România arată deschidere către principiile reducerii riscurilor asociate fumatului, iar cadrul actual fiscal și de reglementare susține o tranziție constantă a consumatorilor adulți de la produsele tradiționale la alternativele cu risc redus. Suntem recunoscători pentru deschiderea și dialogul construit în acest sens și este motivul pentru care continuăm să investim semnificativ în România, pentru care credem în potențialul pe termen lung al țării și pentru care transformarea evoluează conform așteptărilor noastre.

Pentru ca această tendință pozitivă să continue, sunt esențiale echilibrul, predictibilitatea și consistența politicilor fiscale și de reglementare. Avem o planificare pe termen lung, înțelegem direcția în care se îndreaptă piața și rămânem foarte optimiști în ceea ce privește evoluția acesteia în România. Fabrica noastră din Ploiești are un rol central în acest demers. Produsele noastre cu profil de risc redus fabricate aici sunt exportate în Europa, fapt care demonstrează angajamentul nostru ferm față de țară și față de viitorul ei.”

BAT a reiterat că următorii zece ani vor fi decisivi pentru industrie și că până în 2030 compania se așteaptă ca peste jumătate din veniturile sale globale să provină din produse fără fum și circa 50 de milioane de consumatori adulți la nivel global să aleagă portofoliul de noi categorii de produse dezvoltat de BAT. Pentru a ajunge acolo, este necesar un dialog continuu cu factorii de reglementare și experți în politici publice, de informarea continuă a consumatorilor și de promovarea unei dezbateri transparente bazate pe dovezi.

Mesajul companiei a fost clar: transformarea este nu doar posibilă, ci esențială, iar Omni™ devine infrastructura de studii și cercetări științifice care o face cu adevărat credibilă.

*https://asmokelessworld.com/gb/en

