€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Amenințare dură a Iranului, după ce UE a desemnat Gardienii Revoluției drept „organizație teroristă“
Data actualizării: 17:47 30 Ian 2026 | Data publicării: 17:33 30 Ian 2026

Amenințare dură a Iranului, după ce UE a desemnat Gardienii Revoluției drept „organizație teroristă“
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Europenii vor „suporta consecinţele“ deciziei lor „fără sens“ împotriva Gardienilor Revoluţiei, ameninţă Teheranul.

Șeful puterii judiciare din Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat vineri că europenii "vor suporta consecinţele" deciziei lor "fără sens" luate cu o zi în urmă privind includerea Corpului Gardienilor Revoluţiei pe lista Uniunii Europene cu "organizaţii teroriste", informează AFP.

"Nu există nicio îndoială că această acţiune ostilă" din partea Uniunii Europene "nu va rămâne fără răspuns", a afirmat înaltul responsabil iranian, potrivit televiziunii de stat. "Ei vor suporta consecinţele acestei decizii fără sens", a reiterat el.

Corpul Gardienilor Revoluţiei, armata de elită a regimului de la Teheran, este acuzat de orchestrarea represiunii sângeroase împotriva manifestaţiilor de protest care au zguduit Republica islamică la începutul acestei luni.

CITEȘTE ȘI                    -                    Marina americană își întărește prezența militară în Orientul Mijlociu

Forţele armate iraniene au calificat deja decizia celor 27 de ţări ale Uniunii Europene drept "iresponsabilă" şi "răuvoitoare". "Decizia ilogică, iresponsabilă şi răuvoitoare a UE a fost luată fără nicio îndoială prin supunere oarbă faţă de politicile SUA şi regimului sionist (Israelul)", a denunţat armata iraniană într-un comunicat difuzat de agenţia oficială de presă Irna.

Bilanţurile organizaţiilor neguvernamentale privind represiunea violentă împotriva manifestaţiilor de protest din ianuarie consemnează mii, chiar zeci de mii de morţi.

Conform unui nou bilanţ al organizaţiei Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, 6.373 de persoane, între care 5.993 de protestatari, au fost ucise în timpul mişcării de protest, 11.018 au fost grav rănite, iar 42.486 arestate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
uniunea europeana
gardienii revolutiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 20 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 23 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 24 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 55 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close