Zile libere de Paști 2026. Minivacanță pentru români. Câte zile vor avea liber de la stat
Data actualizării: 07:43 16 Mar 2026 | Data publicării: 20:36 15 Mar 2026

Zile libere de Paști 2026. Minivacanță pentru români. Câte zile vor avea liber de la stat
Autor: Irina Constantin

Paște 2026. Sursa foto: Agerpres

Românii vor avea o minivacanță de Paști 2026.

Patru zile libere de Paști

De Paști 2026, românii vor avea patru zile libere. Vacanța dedicată sărbătorilor pascale începe în 10 aprilie, cu Vinerea Mare și se încheie în 13 aprilie, cu a doua zi de Paști. În 14 aprilie, românii revin la muncă. 

Următoarele zile libere legale ale anului 2026

1 iunie, Ziua Copilului, pică, în 2026, luni, spre fericirea micuților ce mai pot sta încă o zi alături de părinții lor. În acest an, 1 iunie coincide cu a doua zi de Rusalii, zi liberă legală, prima fiind duminică, 31 mai. 

Vara nu pare să fie prietenă cu minivacanțele, dacă ne uităm la următoarea zi liberă legală: 15 august, într-o zi de sâmbătă. 

30 noiembrie, zi liberă cu ocazia Sfântului Andrei, va fi într-o zi de luni, iar 1 Decembrie, Ziua Națională a României, marți, marcând, astfel, patru zile de vacanță. 

Crăciunul, 25 decembrie, va fi vineri, ceea ce înseamnă că ziua de 26, și ea liberă legală, va fi sâmbătă. 

