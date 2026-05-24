La Spitalul Veterinar Universitar de Urgență ajung, zi şi noapte, animale cu afecțiuni dintre cele mai variate, însă există anumite semne care trebuie să tragă imediat un semnal de alarmă pentru orice stăpân, cazuri în care fiecare minut contează, iar intervenția rapidă poate salva viața unui animal.

Prof. dr. conf. Ruxandra Costea, managerul unității medicale, a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre urgențele reale cu care se confruntă medicii veterinari şi despre rolul esențial al spitalului, deschis nonstop pentru pacienții aflați în stare critică.

Cazuri grave care necesită intervenție imediată

„Cazurile grave sunt situațiile care necesită resuscitare: stop cardiorespirator, insuficiență respiratorie severă cu saturație foarte scăzută, mucoase modificate, traumatisme severe - care necesită o resuscitare rapidă, bradicardie severă, puls foarte slab, hipoglicemie pentru pacienții diabetici, pacienții de dimensiuni foarte mici, care nu sunt hrăniți corespunzător

Pacientul critic este cel care vomită, prezintă hemoragii exteriorizate fie prin vomă, fie prin rectoragie, pot prezenta convulsii, o respirație foarte îngreunată, obstrucție urinară”, a explicat prof. dr. conf. Ruxandra Costea, în dialog cu realizatorul emisiunii „DC Anima”, Tudor-Tim Ionescu.

Spitalul preia cazurile grave, atunci când cabinetele veterinare nu sunt deschise

Ruxandra Costea a explicat, totodată, importanța programului nonstop al spitalului, care reușește, astfel, să preia la orice oră cazurile care necesită intervenție imediată.

„Dacă vorbim despre adresări în timpul gărzilor, atunci când restul spitalului nu este funcțional - tot ceea ce înseamnă consultații programate -, în general, proprietarii se adresează cu urgențe.

Sunt foarte rare situațiile în care, pe parcursul gărzilor, vin proprietari cu pacienți care ar necesita doar un simplu consult. Dar noi funcționăm nonstop și reprezentăm o umbrelă de salvare pentru foarte multe cabinete care nu funcționează nonstop”, a mai explicat aceasta.