Orice interacțiune cu spitalul începe la recepție, un loc în care organizarea este extrem de importantă pentru salvarea vieților necuvântătoarelor. Pentru a reduce stresul pacienților, procedurile sunt stabilite încă de la primii pași: pisicile sunt direcționate către un spațiu de așteptare complet separat de cel al câinilor, astfel încât să nu fie în contact cu mirosuri străine și să se streseze cât mai puțin.

Partea de urgențe a spitalului funcționează după reguli stricte, împrumutate și adaptate din medicina umană.

Dr. Ruxandra Costea, managerul spitalului, explică detaliat în cadrul emisiunii DC Anima, moderată de Tudor Tim Ionescu, cum funcționează acest sistem salvator de vieți: „Avem un cod adaptat din medicina umană, un cod de culori pentru urgențe care ne ajută, pe de o parte, să ne organizăm foarte bine și, pe de altă parte, să le explicăm și proprietarilor cât timp vor aștepta”.

Această transparență este importantă, mai ales când proprietarii sosesc copleșiți de emoții.

În funcție de gravitate, timpii de așteptare variază enorm.

„Dacă discutăm despre o intervenție salvatoare de viață care necesită resuscitare, pacientul va fi preluat în momentul respectiv”, subliniază medicul care mai spune că un pacient critic, cu risc major de complicații, va aștepta cel mult 10 minute. Pe de altă parte, pacienții stabili, care au nevoie de consultații generale, pot aștepta până la 30 sau chiar 60 de minute, în timp ce un consult general non-urgent, care nu pune viața în pericol, poate necesita o așteptare de minim două ore sau chiar o reprogramare dacă există pacienți critici care necesită resuscitare.

Cele mai frecvente urgențe: Atenție la mesele de sărbători și la traumatisme!

Proprietarii de animale de companie trebuie să fie extrem de atenți la semnele care indică o urgență majoră. Dr. Costea enumeră situațiile în care prezentarea la camera de gardă nu suportă amânare: „Situațiile care necesită resuscitare: stop cardiorespirator, insuficiența respiratorie severă cu o saturație foarte scăzută, mucoasele sunt modificate, culoare mov să spunem, traumatismele severe care necesită o resuscitare rapidă, bradicardie severă”. De asemenea, pacienții critici sunt cei care prezintă hemoragii, convulsii, obstrucție urinară sau „vărsături incoercibile”, adică vărsături repetate și foarte dese care nu se opresc.

Hipoglicemia este o altă urgență majoră, în special pentru pacienții diabetici sau pentru câinii de dimensiuni foarte mici care nu sunt hrăniți corespunzător.

Perioadele de sărbători și vacanțele de vară aduc un val masiv de pacienți la unitatea de primiri urgențe.

„Proprietarii împart masa de Crăciun, din păcate, cu animăluțele lor, cu câinii, cu pisicile... de aici apar foarte multe urgențe”, avertizează dr. Ruxandra Costea.

De asemenea, vara, curajul exacerbat al proprietarilor de a-și lua animalele pe munte sau la înot în lacuri duce la numeroase accidente și incidente grave. În aceste perioade aglomerate, când multe cabinete private sunt închise, spitalul funcționează non-stop și devin o umbrelă de salvare pentru tot Bucureștiul.

Ce trebuie să aducă proprietarii la spital pentru a facilita actul medical

O comunicare eficientă și o pregătire minimă din partea proprietarilor pot face diferența între viață și moarte. În primul rând, este vital ca stăpânii să aducă cu ei istoricul medical.

„Avem nevoie de carnetul de sănătate în primul și în primul rând”, recomandă dr. Costea.

Modul de transport este la fel de important pentru siguranța tuturor: pisicile trebuie aduse obligatoriu în transportorul lor, în timp ce câinii trebuie să fie asigurați cu lesă și ham, iar în cazul celor agresivi, botnița este absolut necesară pentru ca personalul medical să poată gestiona pacientul în diversele sectoare ale spitalului.

Comunicarea rămâne elementul central: proprietarul trebuie să fie deschis, să ajute cu un istoric și să fie receptiv la investigațiile și intervențiile necesare propuse de echipa medicală.