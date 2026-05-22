Risultat negativ pentru hantavirus în cazul pacientului din Caraş-Severin
Data publicării: 22 Mai 2026

Rezultat negativ pentru hantavirus în cazul pacientului din Caraş-Severin
Autor: Ioan-Radu Gava

Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia Pompier din Caraș-Severin, sub suspiciune de hantavirus la Spitalul din Reșița. S-a întors recent din Serbia / FOTO: magnific.com @seventyfour
Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, pacientul din Caraș-Severin suspect de hantavirus a primit rezultat negativ la test.

Pacientul din Caraş-Severin investigat medical pentru suspiciunea de infecţie cu hantavirus nu este infectat cu acest virus, a informat vineri Institutul Naţional de Sănătate Publică, citat de Agerpres.

"În urma analizelor probelor biologice efectuate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 'Cantacuzino', cazul a fost infirmat, rezultatele fiind negative pentru infecţia cu hantavirus. Investigaţiile medicale continuă conform conduitei stabilite de medicii curanţi, în vederea identificării cauzei simptomatologiei pacientului", a precizat INSP.

Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin a raportat un caz suspect de hantaviroză, a informat Institutul Naţional de Sănătate Publică.

CITEȘTE ȘI              -              Focarul de pe MV Hondius continuă. OMS confirmă un nou caz la un membru al echipajului repatriat în Ţările de Jos

Este vorba despre un pacient de sex masculin, în vârstă de 44 de ani, care prezintă de aproximativ o lună sindrom febril, asociat cu scădere în greutate şi astenie.

În urmă cu o săptămână, la Arad a fost confirmat un caz de infecţie cu hantavirus în urma analizelor probelor biologice efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

Tânărul de 25 de ani care fusese confirmat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad cu o infecţie cu hantavirus a fost externat joi, medicii precizând că acesta şi-a revenit complet.

