Rezultat negativ pentru hantavirus în cazul pacientului din Caraş-Severin

Pacientul din Caraş-Severin investigat medical pentru suspiciunea de infecţie cu hantavirus nu este infectat cu acest virus, a informat vineri Institutul Naţional de Sănătate Publică, citat de Agerpres.

"În urma analizelor probelor biologice efectuate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 'Cantacuzino', cazul a fost infirmat, rezultatele fiind negative pentru infecţia cu hantavirus. Investigaţiile medicale continuă conform conduitei stabilite de medicii curanţi, în vederea identificării cauzei simptomatologiei pacientului", a precizat INSP.

Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin a raportat un caz suspect de hantaviroză, a informat Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Este vorba despre un pacient de sex masculin, în vârstă de 44 de ani, care prezintă de aproximativ o lună sindrom febril, asociat cu scădere în greutate şi astenie.

În urmă cu o săptămână, la Arad a fost confirmat un caz de infecţie cu hantavirus în urma analizelor probelor biologice efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

Tânărul de 25 de ani care fusese confirmat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad cu o infecţie cu hantavirus a fost externat joi, medicii precizând că acesta şi-a revenit complet.