Noaptea Muzeelor 2026: Lista completă și programul la toate obiectivele din Capitală

În Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României a anunţat un program extins pentru Noaptea Muzeelor, accesul fiind permis pentru fiecare muzeu pe baza unui bilet în valoare de 32 lei (16 lei pentru pensionari, 8 lei pentru elevi şi studenţi), care permite vizitarea tuturor spaţiilor deschise în cadrul evenimentului.

Biletul include şi accesul la expoziţiile temporare "Cotoşman & co. Lecţia lui Livius Ciocârlie" şi "BDF Young", organizată în cadrul Bucharest Design Festival.

Programul se va desfăşura între orele 14:00-22:00 (21:30 ultima intrare), la sediul central şi la Muzeul Colecţiilor de Artă.

Începând cu ora 18:00 vor avea loc prezentări punctuale susţinute de specialiştii muzeului, în toate spaţiile de expunere.

La sediul central al MNAR, găzduit în fostul Palat Regal, vor putea fi vizitate:

* Galeria de Artă Europeană

* Galeria de Artă Românească Modernă

* Galeria de Artă Veche Românească

* Galeria de Artă Decorativă Europeană

* Galeria de Artă Orientală

* Spaţiile Istorice

La Muzeul Colecţiilor de Artă, publicul va putea explora cele peste 30 de colecţii permanente, precum şi expoziţia temporară "Hartă veche şi Artă nouă. 500 de ani de istorie veche şi artă nouă în 100 de exponate selectate din Colecţiile Emilian Radu".

Muzeul K.H. Zambaccian şi Muzeul Th. Pallady vor fi închise sâmbătă, 23 mai.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Muzeul Grigore Antipa

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" participă şi anul acesta la Noaptea Muzeelor, invitând publicul să descopere gratuit expoziţia permanentă şi să ia parte la o serie de activităţi speciale dedicate naturii, cercetării şi vieţii care prinde contur după lăsarea întunericului.

Programul special al Nopţii Muzeelor la Antipa va începe sâmbătă, 23 mai, la ora 18:00, şi se va încheia duminică, 24 mai, la ora 01:00, ocazie cu care accesul publicului în expoziţia permanentă a muzeului va fi gratuit.

Între orele 18:00 şi 01:00, vizitatorii vor avea acces gratuit şi la expoziţia "Antipa şi Racoviţă - exploratori de poveste", iar între orele 21:30 şi 22:30, publicul este invitat să participe la o activitate de colectare entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase, cercetătorii Muzeului Antipa urmând a povesti despre lilieci.

Activităţile în aer liber se vor desfăşura numai în condiţii meteo favorabile.

În intervalul orar 22:00 şi 24:00, sunt programate momente artistice oferite de ansamblul vocal ArtpulseVox.

Sâmbătă, Muzeul Antipa va fi deschis publicului între orele 10:00 şi 15:00, programul special dedicat Nopţii Muzeelor urmând a începe la ora 18:00.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Palatul Primăriei Capitalei

Palatul Primăriei Capitalei îşi redeschide porţile, oferind acces gratuit în acest an, tururi ghidate, expoziţii, momente muzicale.

Clădirea istorică ce găzduieşte Primăria Municipiului Bucureşti va putea fi vizitată gratuit, pentru al şaselea an consecutiv, în cadrul evenimentului "Primăria Deschisă", organizat cu ocazia Nopţii Europene a Muzeelor.

Tururile ghidate vor începe la ora 18:00 şi vor avea loc la intervale de aproximativ 15 minute. Accesul se va face pe intrarea principală, în grupuri de maximum 30 de persoane, ultima intrare fiind la ora 23:45.

În curtea interioară a Primăriei Capitalei va fi amplasată instalaţia participativă "Bucureşti ACUM", un spaţiu de dialog care invită bucureştenii să îşi imagineze şi să exprime, prin mesaje sau desene, dorinţele pentru oraşul prezent şi viitor.

Atmosfera serii va fi completată, de la ora 18:00, cu momente muzicale live: va mixa DJ Chlorys (Mihaela Vasiliu), iar Sorina Rotaru Band va interpreta jazz.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Muzeul Național al Țăranului Român

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român, de Noaptea Europeană a Muzeelor, vizitatorii sunt aşteptaţi între orele 18:00 - 20:30.

Cu prilejul Nopţii Europene a Muzeelor, publicul poate vizita gratuit parterul muzeului, unde este amenajată expoziţia "Legea creştinească", care cuprinde sălile: Frumuseţea Crucii, Fast, Reculegere, Moaşte, Ferestre, Timp, Crucea - Pomul vieţii, Puterea Crucii, Icoane şi Şcoala Satului. Fiecare sală a expoziţiei propune o reflecţie asupra rânduielii credinţelor şi a expresiei artistice ţărăneşti. Intrarea se face prin Şoseaua Kiseleff nr. 3.

În plus vor fi deschise şi cinci expoziţii temporare: "Portret / Atelier Ovidiu Simionescu (Sala Noua Galerie); "Femeia - Al cincilea anotimp" - expoziţie de pictură de Florica Dumitru (Sala Acvariu); "Dor - Nicu Dumitrescu şi prietenii: O simeză a regăsirii" (Sala Media); "Zona fără semnal" - expoziţie de fotografie Horea Preja (Sala Irina Nicolau); "Laborator GDPR" / rezidenţă artistică Anca Coller şi Daniel Stancu (MNŢRplusC).

Totodată, în curtea interioară va fi deschis şi Târgul 100 de tradiţii româneşti.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Muzeul Național al Literaturii Române

La Muzeul Naţional al Literaturii Române programul începe de la ora 14:00, cu tururi ghidate pentru copii şi adolescenţi şi va continua cu vernisaje, concerte şi discuţii în grădină, până la ora 00:00. Accesul va fi gratuit la sediul din str. Nicolae Creţulescu nr. 8 şi la casele memoriale din reţeaua muzeului.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Arcul de Triumf

Arcul de Triumf va fi deschis de la ora 18:00 la 00:00. Cei interesaţi pot vizita, gratuit, atât expoziţia permanentă, care prezintă istoria monumentului prin documente şi fotografii de arhivă, cât şi pe cea temporară, 'Evocarea participanţilor din Primul Război Mondial', care include o colecţie de obiecte cu valoare istorică: uniforme, echipamente militare, distincţii şi obiecte personale ale soldaţilor.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Palatul Mogoșoaia

La Palatul Mogoşoaia cei interesaţi pot vizita clădirea, expoziţiile, dar şi curtea, de la ora 18:00 la 22:00, iar pe întreg parcursul serii vor avea loc recitaluri de muzică live.

Noaptea Muzeelor 2026: Program ARCUB și MINA

La ARCUB, Dan şi Lia Perjovschi vor susţine tururi ghidate, de la ora 15:00 şi 17:00, pentru expoziţia lor 'DRAFT pentru o retrospectivă comună'. Expoziţia va fi deschisă până la miezul nopţii.

* MINA - Museum of Immersive New Art prezintă marile muzee ale lumii, într-o singură noapte, într-un singur loc, pe 23 mai, între 20:00 şi 01:30, de Noaptea Muzeelor, experienţa urmând să aibă loc simultan în toate spaţiile muzeului din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Sofia.

Publicul va putea vizita în spaţiul imersiv, pe rând, Louvre, The Metropolitan Museum of Art, Vatican Museums, Tate, Guggenheim, State Hermitage Museum, Museo Nacional del Prado sau Palacio de Bellas Artes şi sa descopere lucrări şi artişti esenţiali din istoria artei, de la Leonardo da Vinci şi Vincent van Gogh la Claude Monet, Wassily Kandinsky sau Henri Matisse, transmite MINA, într-un comunicat remis AGERPRES.

Experienţa "Noaptea Muzeelor la MINA" este gândită special pentru a transpune spaţiul muzeal într-o scenă a marilor poveşti vizuale, unde picturile şi detaliile prind viaţă într-o coregrafie a luminii.

La Bucureşti, pe parcursul serii, lobby-ul MINA se va transforma într-un spaţiu de relaxare cu bar şi muzică mixată live de DJ Mia Ricci.

În cel de-al doilea spaţiu imersiv din cadrul MINA Bucureşti, vizitatorii se vor putea bucura şi de show-ul "Dinozaurii", o experienţă 360° dedicată întregii familii, care explorează lumea dinozaurilor şi a reptilelor marine din erele Triasic, Jurasic şi Cretacic.

Biletele cu 50% reducere pentru Noaptea Muzeelor sunt disponibile pe www.minamuseum.com şi la recepţie, în limita locurilor disponibile.

Noaptea Muzeelor 2026: Expoziție dedicată lui Constantin Brîncuși

Documente de patrimoniu, mobilier de început de secol XX şi o expoziţie dedicată lui Constantin Brâncuşi sunt ofertele Arhivelor Naţionale ale României pentru ediţia din acest an a evenimentului "Noaptea Muzeelor".

În spaţiul expoziţional amenajat la parter, publicul poate vedea expoziţia "Din patrimoniul Arhivelor Naţionale", un traseu documentar care urmăreşte istoria românilor din secolul al XIV-lea până spre sfârşitul secolului al XX-lea.

În holul central este găzduit proiectul "Brâncuşi între formă şi spirit", realizat de Academia de Artă Handmade Bucureşti cu ocazia aniversării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor român.

Publicul va putea participa şi la un eveniment de "Istorie experimentală", organizat de Asociaţia Redescoperă Istoria, dedicat prezentării vieţii militarilor armatei române pe front, programul incluzând şi demonstraţii privind protocolul militar specific epocii reconstituite, oferind participanţilor o incursiune autentică în atmosfera vremii.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Biblioteca Centrală Universitară "Carol I"

Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" oferă, între orele 18:00 - 00:00 posibilitatea Aulei BCU "Carol I", Galeria directorilor, Spaţiul Capsula Timpului; Sala Profesorilor "Al. Tzigara Samurcaş", Rotonda mare; Sala "Mircea Tomescu"; Salonul "Carol I"; Rotonda mică / Cabinetul bibliologic; Sala Multimedia "Ing. Petre Badea" ; Sala de lectură nr. 1 Minerva. În Corpuş Dacia vzitatorii sunt invitaţi să scrie impresii cu privire la bibliotecă şi eveniment.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Muzeul Geologic Național

Muzeul Geologic Naţional, aflat în inima Capitalei, îşi deschide porţile larg pentru publicul larg sâmbătă, în cadrul Nopţii Muzeelor, propunând expoziţii şi activităţi deschise publicului, în regim de gratuitate pe parcursul întregii zile între orele 10.00 - 21.00: "Pământul măsurat şi înţeles" - expoziţie documentară, "Esenţe minerale - de la cristal brut la bijuterie handmade" - expoziţie tematică, Exponate vedetă, Cercetarea geologică - Sarea cunoaşterii expoziţie, Vizitarea expoziţiei permanente.

Pe parcursul evenimentului, în holul muzeului vor fi expuse două eşantioane de mari dimensiuni, menite să atragă atenţia vizitatorilor şi să ofere o experienţă vizuală deosebită, primul, un amonit impresionant, cu o greutate de peste 60 de kilograme, iar cel de-al doilea un agregat mineral remarcabil, format din cristale de mari dimensiuni de heulandit şi stilbit.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Muzeul Național Cotroceni

La Muzeul Naţional Cotroceni vor putea fi vizitate, între orele 17:00 - 23:00, Saloanele regale (Holul de Onoare, Sufrageria Germana, Salonul de Vânătoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand) şi Spatiile Medievale (Pivniţa Mare şi Cuhnia), dar şi expoziţiile temporare: Salonul Artelor Decorative şi BDF Highlights - Branding Romania through Creativity. La intrare se va prezenta un act de identitate, accesul fiind gratuit.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) îşi deschide porţile vizitatorilor, oferind, sâmbătă, un program diurn şi unul nocturn, astfel:

* Program de vizitare diurn (cu plată) se va desfăşura între 10:00 - 18:00 (ultimul acces la 17:15), accesul urmând a se face pe baza achiziţionării biletului de intrare.

În acest interval, vizitatorii au ocazia să descopere expoziţiile permanente - "Tezaurul Istoric", "Lapidarium", "Copia Columnei lui Traian" şi cele temporare - "Coiful de la Ciumeşti - Exponatul lunii mai", "RepWARtaje", "Dunărea, fluviul care a modelat o lume", "RE-MNIR: 50 de ani", "la îndeMână" şi "Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României".

* Program de vizitare nocturn: 18:00 - 23:00 (ultimul acces la 22:00), accesul urmând a se realiza gratuit, vizitatorii putându-se bucura de expoziţiile permanente: "Tezaurul Istoric", "Lapidarium" şi "Copia Columnei lui Traian", precum şi de micro-expoziţiile temporare: "Coiful de la Ciumeşti" şi Automobilul F.N. Herstal, primul vehicul înmatriculat în Bucureşti.

Muzeul îşi va închide porţile la ora 23:00.

Începând de duminică, 24 mai, MNIR îşi reia programul obişnuit de vizitare: 10:00 - 18:00 (ultima intrare la 17:15).

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Filarmonica George Enescu

Filarmonica George Enescu celebrează Noaptea Europeană a Muzeelor într-un eveniment organizat în parteneriat cu Muzeul Naţional George Enescu, Ateneul Român putând fi vizitat gratuit între orele 22:00 şi 00:00.

În Sala Mare, de la ora 22:00 va avea loc un recital cameral de pian susţinut de Andrei Licareţ. Publicul va putea vizita şi expoziţia temporară George Enescu şi Yehudi Menuhin - Repere ale unei prietenii artistice, amplasată în foaier.

Participarea este gratuită în baza rezervării. Începând cu ora 23:00 accesul se poate face fără rezervare. Ultima intrare la 23:30.

Noaptea Muzeelor 2026: Program la Artmark

Galeriile Artmark - Palatul Cesianu-Racoviţă propun, sâmbătă, în intervalul 10:00 - 23:00, evenimentul Noaptea Marilor Staruri, prezentând publicului peste 300 de obiecte cu autografele marilor staruri din sport, muzică şi cinema, alături de lucrări de Grigorescu, Ghenie, Luchian, Pallady şi Ciucurencu din colecţii private (Expoziţia de 1.000.000 de Euro).

Seara include sute de cadouri şi o tombolă surpriză.

Galeria Madrigal / Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" de pe Dealul Patriarhiei prezintă publicului, între 17:00 - 00:00, expoziţia "Corul Madrigal - 63 de ani de branding cultural", care îşi propune să ofere publicului o perspectivă inedită asupra unuia dintre cele mai longevive şi iubite ansambluri corale din lume, printr-o privire care ocoleşte în mod deliberat scena şi se îndreaptă către elementele ce o înconjoară şi o definesc: arta plastică, costumul, afişul şi caietul de sală.

Totodată, Corurile de copii din cadrul programului Cantus Mundi vor susţine în intervalul 18:00 - 21:00 recitaluri în curtea Casei Madrigal.

Muzeul Hărţilor propune publicului, sâmbătă, între orele 12:00 şi 23:00, o explorare creativă a spaţiului interior şi a grădinii, pentru a se bucura de hărţi, artă contemporană (data art), muzică şi natură. Accesul este liber, ultima intrare este la 22:30.

Programul cuprinde vizitarea expoziţii permanente şi a expoziţiei temporare (: 12:00-22:00); tururi ghidate în grădină ( 18:00 şi 19:00); DJ set în grădină (19:30-22:00); vizitare expoziţie temporară (22:00-23:00).

Muzeul de Artă Vasile Grigore - pictor şi colecţionar găzduieşte, pe 23 mai, între 11:00 şi 20:00, 18 interpreţi de muzică clasică şi jazz. Seara include un recital cu acompaniament de pian (flaut, violoncel, vioară, contrabas - lucrări de Rahmaninov, Lalo, Wieniawski, Bach), cvintetul de jazz RYJO - Romanian Youth Jazz Orchestra, mentoraţi de membrii Big Bandului Radio România - şi Grupa Suma (chitară şi violoncel). Piese solo de Gershwin, Telemann, Bach şi Doina Rotaru completează programul. Intrare gratuită.

Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I invită publicul să viziteze, în intervalul 12:00 - 24:00, pavilionul de istorie militară generală şi pavilionul Aviaţie, unde va putea regăsi artefacte legate de evoluţia fenomenului militar din cele mai vechi timpuri până în prezent.

La ora 16:00 încep evoluţiile asociaţiilor de reconstituire istorico-militară, cu demonstraţii şi prezentări despre istoria purtătorilor de arme de-a lungul epocilor.

Totodată, Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale va susţine un concert de muzică de fanfară - marşuri militare şi muzică de promenadă. Ultima intrare la ora 23:00.

Muzeul Naţional al Pompierilor - Foişorul de Foc va fi deschis spre vizitare, între 17:00 - 23:00, în Noaptea Muzeelor. Publicul va putea vizita expoziţia "Pompierii de ieri şi de astăzi", organizată în şapte săli tematice dedicate istoriei salvatorilor şi evoluţiei activităţilor de intervenţie şi protecţie civilă din România.

Casa Experimentelor - Romanian Science Center deschis în ianuarie 2016 pune la dispoziţia vizitatorilor, într-un spaţiu de 500 mp, 100 de experimente interactive din domeniile: optică şi iluzii optice, acustică, electricitate şi magnetism, fluide, plasmă, unde, mecanică şi matematică pe care să le testeze, să apese, să rotească, să descopere pe principiul "pune mâna şi încearcă". Toate exponatele prezentate aici invită la participare, ele par să spună mai degrabă "Atinge-mă" decât "Nu pune mâna".

Ca şi în ceilalţi ani, vizitatorii vor avea la dispoziţie spaţiul expoziţional pentru o durată de o oră pentru fiecare grup de 60 de persoane, intrarea făcându-se fără rezervare, în ordinea sosirii. Accesul maşinilor în parcare nu va fi permis, aceasta fiind lăsată la dispoziţia vizitatorilor care vor aştepta intrarea în Casă.

Accesul se va face pe bază de taxă redusă: 20 lei/persoană, fără rezervare, în ordinea sosirii, în grupuri de câte maxim 60 de persoane (accesul nu este permis copiilor cu vârsta sub 3 ani). Vizita va dura câte o oră pentru fiecare grup de 60 de persoane, intrarea făcându-se la ore fixe.

La Muzeul Fotbalului Bucureşti, între orele 18:00 - 02:00, publicul este aşteptat, contra cost, la o călătorie prin istoria fotbalului, precum şi de experienţe spectaculoase, în care va putea cum ar fi evoluţia mingii de fotbal din 1930 până în prezent, istoria arbitrilor, dar şi tricouri purtate şi alte lucruri ce au aparţinut marilor legende româneşti şi internaţionale, precum Hagi, Mircea Lucescu, Pele, Messi, Maradona.

În timpul vizitei vor fi organizate sesiuni de autografe ale unor fotbalişti celebri.

În Noaptea Muzeelor (18:00 - 02:00, ultima intrare la 01:00), la Muzeul Recordurilor Româneşti, care găzduieşte cele mai mari colecţii private din lume, pot fi vizitate colecţiile de fiare de călcat, filatelie şi istorie poştală, aparate foto şi tirbuşoane.

Tarif: adulţi 30 lei, copii/pensionari/studenţi 20 lei.

Reptiland Bucureşti invită publicul de toate vârstele să descopere, în intervalul 10:00 - 22:00, fascinanta lume tropicală, participând pentru al treilea an consecutiv la evenimentul "Noaptea Muzeelor". Întinsă pe o suprafaţă de 1.000 mp, expoziţia permanentă aduce în prim-plan peste 45 de specii de reptile vii, oferind o experienţă educativă şi interactivă într-un cadru tropical autentic.

Publicul larg este invitat să exploreze ecosisteme spectaculoase, unde plantele exotice şi reptilele coexistă în terarii moderne. De la păduri tropicale la deşerturi aride, vizitatorii vor călători prin lume, descoperind şi înţelegând diferenţele dintre specii şi adaptările la mediu.

Preţul biletului de acces va fi redus la 30 de lei.

Noaptea Muzeelor a devenit, în ultimele două decenii, una dintre cele mai puternice mărci culturale şi un adevărat fenomen social, cu cifre de audienţă ce gravitează în jurul cifrei de un milion de persoane, la nivelul întregii ţări.

În premieră, în România, ediţia 2025 a Nopţii Muzeelor a fost susţinută oficial de Ministerul Culturii, peste 75 de instituţii muzeale, reunind 210 spaţii din întreaga ţară, participând la cea de-a XXI-a ediţie.