Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!

Fostul premier Adrian Năstase, care a fost și ministru de Externe al României în perioada 1990-1992, a venit cu o reacție, pe blogul său, după ce Oana Ţoiu a anunţat că arhivele MAE cu documente din primii ani ai tranziţiei au fost desecretizate.

Acesta a reamintit faptul că a publicat deja un volum cu documentele și telegramele desecretizate pentru perioada 1990-1992, dar și cartea „România după Malta”, volume în care sunt deja consemnate principalele momente și întâlniri ale sale în calitate de ministru al Afacerilor Externe, cu diplomați și lideri politici, despre care spune, ironic, că probabil se află acum pe masa actualului Minister de Externe.

"Cât curaj să arăți poporului adevărul despre alegerile din mai 1990, după ce le-ai spus adevărul despre alegerile din 2024 (sau nu incă?). Și apoi ideea desecretizării „la metru”, pentru că, nu e așa, România nu mai are secrete față de nimeni, poate doar în ceea ce privește sursele de finanțare ale unora dintre ONG-uri. Wow! Deci, liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul!

Adrian Năstase: Sunt convins că cei din conducerea MAE au acest volum pe birou

Bănuiesc însă că volumul meu cu documentele și telegramele desecretizate pentru perioada 1990-1992 (151 de telegrame), publicat în 2019 (460 de pagini), nu se pune. Mi-am permis să adaug aici cuprinsul și textul meu introductiv.

Sunt însă convins că cei din conducerea MAE au acest volum pe birou. Și probabil și cele 10 volume din cartea mea „România după Malta” (peste 6700 de pagini- aproximativ 0,40 m. liniari), volume în care sunt consemnate principalele momente și întâlniri ale mele – în calitate de ministru al Afacerilor Externe – cu diplomați și lideri politici străini în perioada 1990-1992.

În acele volume analizez, separat, și contextul acelor evenimente și, desigur, importanța lor pentru România. Temele erau, desigur, cele cunoscute, inclusiv mineriadele, Regele Mihai, reunificarea Germaniei, tratatul cu URSS. Bănuiesc că noua conducere a ministerului a conspectat, cu multă seriozitate, acele pagini ale diplomației românești din perioada de tranziție!

Curiozitatea lor pentru acea perioadă este legitimă, mai ales că atunci ei erau probabil la vârsta când mergeau la grădiniță și nu au avut posibilitatea să cunoască direct tensiunea acelor vremuri!", a scris Adrian Năstase, pe blogul său, publicând și cuprinsul, dar și textul introductiv al cărții sale "Documente diplomatice. Din activitatea Ministerului Afacerilor Externe în mandatul lui Adrian Nastase. Iulie 1990-Octombrie 1992".