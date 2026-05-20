DCNews Politica Robert Negoiţă: Mă regăsesc în Laura Codruţa Kovesi
Data publicării: 20 Mai 2026

Robert Negoiţă: Mă regăsesc în Laura Codruţa Kovesi
Autor: Florin Răvdan

Robert Negoiță Sursa foto: Agerpres
Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, a spus că se regăseşte destul de mult în Laura Codruţa Kovesi.

Invitat la B1TV, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, Robert Negoiţă a fost întrebat ce părere are despre prezenţa tot mai activă a Laurei Codruţa Kovesi în interviuri, dar şi despre declaraţiile acesteia legate de intrarea în politică. 

"Sunt interviuri foarte multe pe care le dă doamna Kovesi în presa română, în care îi linişteşte pe cei care cred că s-ar putea întoarce în politică. Spune că nu se va întoarce în politică, că nu va veni în politică, nu vrea o funcţie politică în România. Cum vedeţi ofensiva asta, interviurile astea?", a întrebat jurnalista Laura Chiriac. 

"Eu ar trebui să fiu cel mai supărat pe perioada doamnei Kovesi. 11 ani m-a chinuit DNA-ul. Dar nu am să vă spun că sunt supărat, pentru că nu sunt. Sunt convins că şi dvs, când vă uitaţi la un film, vă regăsiţi în anumite personaje. Eu când mă uit la doamna Kovesi, vă recunosc că mă regăsesc. Haideţi să vă spun de ce. Pentru că e o persoană de iniţiativă, care face. Orice persoană care munceşte mult, greşeşte. Care e varianta să te asiguri că nu greşeşti? Să nu faci nimic. Să te pui şi să dormi, şi te mai trezeşti când mai vine vreun rând de alegeri. Asta e varianta clară că nu greşeşti cu nimic. 

Doamna Kovesi chiar a făcut. Am văzut declaraţii generaliste, că au fost abuzuri. Eu cred că s-au făcut abuzuri. Eu am fost şi sunt în continuare victima unor abuzuri. Dar, datorită faptului că eu cred că avem nevoie de o justiţie puternică, nu m-aţi auzit să ies şi să vorbesc împotriva justiţiei, chiar dacă în justiţie se mai întâmplă şi lucruri nu tocmai în regulă. De asta avem nevoie de reforme, şi nu doar în justiţie. Dar, dacă mă întrebaţi pe mine, de aceea avem nevoie de o persoană puternică, care a demonstrat că ştie să mişte lucrurile, că poate să facă ceva. Vin acum unii să spună că s-au întâmplat abuzuri. Dar nu e în ograda politică să fie făcute nişte reglementări astfel încât cine comite abuzul să plătească pentru ceea ce face? Eu nu am văzut pe nimeni să spună că doamna Kovesi a abuzat de ceva. De fiecare dată am văzut de unii care au făcut abuzuri în perioada în care era dna Kovesi acolo. Tu poţi să răspunzi de ce face fiecare din ograda ta? De asta avem nevoie de reglementări clare, astfel încât cine greşeşte, să ştie de la început că plăteşte", a declarat Robert Negoiţă. 

