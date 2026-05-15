DCNews Politica Chirieac, către Herman Berkovits: Ne-ați trimis un ambasador excelent - E.S. Lior Ben Dor!
Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Chirieac, către Herman Berkovits: Ne-ați trimis un ambasador excelent - E.S. Lior Ben Dor! video
Autor: Anca Murgoci

Război în Iran: Israelul și SUA atacă preventiv regimul, Iranul lovește 11 țări. Ce știm și ce urmează? Interviu exclusiv cu Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România
Bogdan Chirieac și Herman Berkovits au vorbit, la DC News, despre ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, diplomat cu rădăcini românești.

„Ne-ați trimis un ambasador excelent, domnul ambasador - E.S. Lior Ben Dor. Trebuia să vină și dânsul la interviul DC News, dar este în delegație cu premierul israelian. Dânsul vorbește și limba română”, a zis Bogdan Chirieac.

„Da, vorbește bine. Mă bucur mult pentru acest lucru”, a zis dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, la DC News.

Lior Ben Dor este ambasadorul Statului Israel în România. Părinţii şi bunicii diplomatului au origini româneşti. Mama sa, Bianca, s-a născut şi a crescut în Buhuşi, judeţul Bacău, iar tatăl său s-a născut în oraşul Bacău.

„Este o mare onoare şi o bucurie deosebită pentru mine să fiu ambasador al Statului Israel în România. Sunt foarte mândru să reprezint Israelul în ţara în care s-au născut părinţii şi bunicii mei", spunea Lior Ben Dor.

Lior Ben Dor este diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Statului Israel din anul 1994. A ocupat diverse funcţii, inclusiv coordonator-şef pentru mass-media şi diplomaţie publică pentru lumea arabă şi director al Departamentului pentru Egipt şi statele magrebiene în perioada 2016 - 2023. Printre responsabilităţile sale s-a numărat şi activitatea de purtător de cuvânt în limba arabă, oferind interviuri şi informări pentru jurnalişti şi instituţii media din lumea arabă, cu precădere de la începutul războiului împotriva organizaţiei teroriste Hamas.

El a reprezentat Israelul în misiuni diplomatice din întreaga lume, ocupând roluri cheie în ţări precum Egipt, Uruguay, Marea Britanie, Argentina şi Brazilia.

Lior Ben Dor este absolvent al Universităţii Bar Ilan, unde a obţinut titlul de doctor. Cea mai recentă misiune a sa în Brazilia „i-a oferit prilejul de a îmbina cunoştinţele sale despre lumea arabă cu experienţa în America Latină, dedicându-se cercetării doctorale asupra comunităţii arabe din Brazilia", arată Ambasada Israelului.

