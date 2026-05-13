Karol Nawrocki, declarații după Summitul B9: Varșovia cere extinderea B9 cu țările nordice pentru întărirea Flancului Estic NATO

Principalele declarații ale preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki, după summitul B9 de la București:
Întrebare: Se vorbește despre NATO 3.0. Ce înseamnă din perspectiva NATO?
Karol Nawrocki: Nu este un moment pentru a schimba brusc strategii. Țările NATO trebuie să strângă rândurile ca să-și respecte angajamentele. UE nu este un singur organism, este constituită din state care trebuie să se țină de cuvânt. Nu căutăm alternative la această Alianță, ea e înființată pe fundații puternice.
Întrebare: Formula pe care NATO o va lua cu privire la Ucraina?
Karol Nawrocki: Scopul strategic al NATO este să sprijine Ucraina. Nu există nicio îndoială că grupul B9 și statele membre și NATO privesc cu atenție războiul din Ucraina. Avem un agresor, Putin și Rusia, și o victimă: Ucraina.
Declarația B9 este foarte clară. Scopul este să sprijinim Ucraina. Sperăm că vom vedea o pace justă și durabilă.
Întrebare: Trupe americane vor fi retrase din Germania. Există posibilitatea ca ele să fie relocate în Europa?
Karol Nawrocki: Toți aliații cunosc poziția noastră. Polonia este pregătită! Suntem pregătiți să găzduim aceste trupe, dar acest subiect nu a fost discutat formal azi.
Președintele Karol Nawrocki a susținut miercuri, la Summitul B9, necesitatea unei prezențe solide a aliaților în Europa și a unor investiții consistente și de încredere în apărare. Liderul polonez a apreciat participarea statelor nordice la reuniune, afirmând că implicarea acestora consolidează semnificativ arhitectura de securitate din nordul și estul Europei.
Preşedintele Nicuşor Dan a găzduit astăzi, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului Bucureşti 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA şi Ucrainei. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea s-a desfăşurat sub imperativul contribuţiei sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaţilor de pe Flancul Estic şi Nordic de a contribui şi mai substanţial la securitatea transatlantică.
România găzduieşte Summitul B9 pentru a patra oară, după ediţia inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 şi cea din 2022.
de Anca Murgoci