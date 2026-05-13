Karol Nawrocki, declarații după Summitul B9: Varșovia cere extinderea B9 cu țările nordice pentru întărirea Flancului Estic NATO

Principalele declarații ale preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki, după summitul B9 de la București:

Am discutat de necesitățile noastre comune, am avut un dialog bun și constructiv.

Formatul B9 a fost decris ca o voce a flancului Estic.

Pot spune, cu toată convingerea, că această cooperare e mai puternică.

Suntem susținători ai lărgirii acestui format pentru a include și țările nordice.

Marea Baltică, care se află și în zona de interes a Poloniei, este o zonă de război hibrid, expusă atacurilor hibride ale Rusiei. Țările noastre au discutat acest subiect azi.

Participarea reprezentanților din Țările Nordice a fost cea mai reprezentabilă.

Declarația adoptată azi, în mod oficial, a atins creșterea cheltuielilor de apărare, o serie de măsuri pentru a contracara agresivitatea Rusiei, un simbol al adaptării NATO la amenințările de pe Flancul Estic. În ultimii ani, NATO a pus în aplicare o mulțime de decizii și a reușit să sporească nivelul de descurajare în regiunea noastră.

În timpul discuției noastre, a apărut frecvent cuvântul Rusia. Nu e o întâmplare, pentru că e principala preocupare pe termen lung.

Agresiunea împotriva Ucrainei, o provocare la adresa arhitecturii de securitate Nord-Atlantice.

Rusia continuă să aibă capacitatea de a-și reconstrui și dezvolta armamentul.

Unitatea formatului B9, o îndatorire a tuturor țărilor.

Toată lumea este conștientă de importanța relației transatlantice, că nu există NATO fără SUA. Acest lucru nu se reflectă doar în statistici, ci și în potențialul militar, în potențialul financiar și cel de informații al SUA, lucru evidențiat în declarațiile de azi. Avem nevoie de o relație transatlantică puternică.

Numai în Polonia am avut aproape 10.000 de membri ai trupelor americane. Acest parteneriat necesită ca statele membre și UE să-și mărească potențialul. Trebuie să avem un parteneriat bun și stabil.

Nu încerc să-mi conving colegii, ci pe cei care ar putea să ne privească din țările noastre, acei politicieni din Europa care se comportă iresponsabil și subminează alianțele între UE și SUA, care lucrează pentru a demonta NATO și UE. Acestea sunt lucruri în interesul Rusiei și trebuie să fim conștienți de ele.

Întrebare: Se vorbește despre NATO 3.0. Ce înseamnă din perspectiva NATO?

Karol Nawrocki: Nu este un moment pentru a schimba brusc strategii. Țările NATO trebuie să strângă rândurile ca să-și respecte angajamentele. UE nu este un singur organism, este constituită din state care trebuie să se țină de cuvânt. Nu căutăm alternative la această Alianță, ea e înființată pe fundații puternice.

Întrebare: Formula pe care NATO o va lua cu privire la Ucraina?

Karol Nawrocki: Scopul strategic al NATO este să sprijine Ucraina. Nu există nicio îndoială că grupul B9 și statele membre și NATO privesc cu atenție războiul din Ucraina. Avem un agresor, Putin și Rusia, și o victimă: Ucraina.

Declarația B9 este foarte clară. Scopul este să sprijinim Ucraina. Sperăm că vom vedea o pace justă și durabilă.

Întrebare: Trupe americane vor fi retrase din Germania. Există posibilitatea ca ele să fie relocate în Europa?

Karol Nawrocki: Toți aliații cunosc poziția noastră. Polonia este pregătită! Suntem pregătiți să găzduim aceste trupe, dar acest subiect nu a fost discutat formal azi.

Președintele Karol Nawrocki a susținut miercuri, la Summitul B9, necesitatea unei prezențe solide a aliaților în Europa și a unor investiții consistente și de încredere în apărare. Liderul polonez a apreciat participarea statelor nordice la reuniune, afirmând că implicarea acestora consolidează semnificativ arhitectura de securitate din nordul și estul Europei.

Preşedintele Nicuşor Dan a găzduit astăzi, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului Bucureşti 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA şi Ucrainei. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea s-a desfăşurat sub imperativul contribuţiei sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaţilor de pe Flancul Estic şi Nordic de a contribui şi mai substanţial la securitatea transatlantică.

România găzduieşte Summitul B9 pentru a patra oară, după ediţia inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 şi cea din 2022.

