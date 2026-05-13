€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Politica Apelul făcut de Karol Nawrocki, la Summitul B9: Nu este momentul pentru schimbarea asta
Data publicării: 13 Mai 2026

Apelul făcut de Karol Nawrocki, la Summitul B9: Nu este momentul pentru schimbarea asta
Autor: Andrei Itu

karol nawrocki si nicusor dan Președintele polonez Karol Nawrocki (s) și președintele român Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a explicat la Summitul B9 de ce nu este un moment potrivit de a schimba strategii în Europa în contextul de securitate actual.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a spus la Summitul B9 de la București că statele de pe flancul estic al NATO consideră că nu este momentul pentru schimbarea arhitecturii de securitate a Europei sau pentru căutarea unor alternative la NATO.

"Vreau să evidențiez că, din perspectiva flancului estic a NATO, toată Europa Centrală și de Est, acesta nu este un moment pentru a schimba brusc strategii și arhitectura de securitate din Europa. Uneori, apar tot felul de idei ciudate de a înlocui securitatea europeană cu altceva, însă ideea aceasta nu este pentru summit-ul nostru. Așa cum a spus secretarul general al NATO, avem nevoie de o Europă unită, mai întâi. Asta înseamnă că țările care fac parte din NATO, indiferent unde se află, trebuie să strângă rândurile, în ceea ce privește angajamentele, cu privire la alocarea de fonduri pentru dezvoltarea sectorului de apărare", a spus Nawrocki.

Președintele Poloniei: Europa trebuie să rămână unită, cu angajamente clare în NATO și sprijin esențial din partea SUA

În continuare,  el a subliniat necesitatea unei Europe unite și puternice, în care toate statele membre să își respecte angajamentele privind creșterea cheltuielilor pentru apărare. Mai mult, el a  evidențiat și rolul fundamental al SUA în NATO.

"Acesta este primul lucru și este mesajul de la Haga păstrat și aici, la Summitul B9. Va fi păstrat și la Summitul NATO de la Ankara. Avem nevoie de o Europă unită și puternică. Uniunea Europeană nu este un singur organism, ci este constituită din state naționale. Fiecare trebuie să se țină de cuvânt. Este acesta drumul pe care trebuie să îl urmăm. Nu căutăm alternative. NATO este înființată pe fundații puternice de către SUA. Noi, toți, dorim să păstrăm aceste relații puternice, fiindcă știm că este vorba de un lucru fundamental pentru securitatea noastră. SUA, de ani mulți, și-a ținut cuvântul, în calitate de membru NATO. Este un apel, pentru a se înțelege situația de securitate din regiunea noastră. Este o nevoie de a cheltui fondurile de apărare. Noi, în Polonia, suntem aproape de 5% din PIB", a spus Karol Nawrocki președintele Poloniei, la Summitul B9 de la București.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri
Publicat acum 16 minute
Temu, sancționată în Ungaria: consumatorii își primesc banii înapoi, în timp ce compania plătește amenzi de aproape 3,7 milioane de euro
Publicat acum 19 minute
Aproape 2 miliarde de euro în numerar, tranzitați prin România în ultimii ani. Semnal de alarmă privind spălarea banilor
Publicat acum 42 minute
„O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu
Publicat acum 49 minute
„Donația” la POS care îți poate goli contul bancar. Ce se ascunde în spatele unei noi înșelătorii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 11 ore si 18 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 11 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 10 ore si 16 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close