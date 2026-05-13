Apelul făcut de Karol Nawrocki, la Summitul B9: Nu este momentul pentru schimbarea asta

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a spus la Summitul B9 de la București că statele de pe flancul estic al NATO consideră că nu este momentul pentru schimbarea arhitecturii de securitate a Europei sau pentru căutarea unor alternative la NATO.

"Vreau să evidențiez că, din perspectiva flancului estic a NATO, toată Europa Centrală și de Est, acesta nu este un moment pentru a schimba brusc strategii și arhitectura de securitate din Europa. Uneori, apar tot felul de idei ciudate de a înlocui securitatea europeană cu altceva, însă ideea aceasta nu este pentru summit-ul nostru. Așa cum a spus secretarul general al NATO, avem nevoie de o Europă unită, mai întâi. Asta înseamnă că țările care fac parte din NATO, indiferent unde se află, trebuie să strângă rândurile, în ceea ce privește angajamentele, cu privire la alocarea de fonduri pentru dezvoltarea sectorului de apărare", a spus Nawrocki.

Președintele Poloniei: Europa trebuie să rămână unită, cu angajamente clare în NATO și sprijin esențial din partea SUA

În continuare, el a subliniat necesitatea unei Europe unite și puternice, în care toate statele membre să își respecte angajamentele privind creșterea cheltuielilor pentru apărare. Mai mult, el a evidențiat și rolul fundamental al SUA în NATO.

"Acesta este primul lucru și este mesajul de la Haga păstrat și aici, la Summitul B9. Va fi păstrat și la Summitul NATO de la Ankara. Avem nevoie de o Europă unită și puternică. Uniunea Europeană nu este un singur organism, ci este constituită din state naționale. Fiecare trebuie să se țină de cuvânt. Este acesta drumul pe care trebuie să îl urmăm. Nu căutăm alternative. NATO este înființată pe fundații puternice de către SUA. Noi, toți, dorim să păstrăm aceste relații puternice, fiindcă știm că este vorba de un lucru fundamental pentru securitatea noastră. SUA, de ani mulți, și-a ținut cuvântul, în calitate de membru NATO. Este un apel, pentru a se înțelege situația de securitate din regiunea noastră. Este o nevoie de a cheltui fondurile de apărare. Noi, în Polonia, suntem aproape de 5% din PIB", a spus Karol Nawrocki președintele Poloniei, la Summitul B9 de la București.