DCNews Politica  „La noi se circulă invers, tu ai volanul pe cealaltă parte". Moment istoric, din vremea lui Adrian Năstase, care a schimbat România
Data publicării: 09 Mai 2026

 „La noi se circulă invers, tu ai volanul pe cealaltă parte”. Moment istoric, din vremea lui Adrian Năstase, care a schimbat România
Autor: Anca Murgoci

imagine cu adrian nastase Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Știți ce s-a întâmplat în 2002? A fost un moment politic de care se vorbește prea puțin.

Este vorba despre desființarea vizelor pentru cetățenii români care din anul 2002 au putut circula liber în țările UE. A fost un succes al unui Guvern PSD care nu doar că a redat demnitatea românilor ținuți nedrept la frontierele europene, dar a reprezentat în mod real acel început care a permis schimbarea de mentalități și o infuzie masivă de capital.

Pe atunci, Adrian Năstase era premierul României.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a vorbit despre acest subiect, chiar de Ziua Europei.

Cazanciuc, de Ziua Europei

„Aș puncta un moment despre care nu vorbim, din păcate, de foarte multe ori, și anume momentul 2002: Libera circulație a persoanelor. În 2002 s-au ridicat vizele, grație Guvernului PSD, iar românii au putut să circule liber în Europa. La două luni de la acel moment, am luat mașina și am plecat de la București la Londra. Singura întrebare care mi-a fost pusă despre „de unde sunt” a fost la Canalul Mânecii, când poliția mi-a zis: „Vezi că la noi se circulă invers, tu ai volanul pe cealaltă parte”.

În rest, am fost al naibii de mândru că sunt român și că nu m-a întrebat nimeni în toată Europa, nu m-a oprit nimeni pentru că aveam număr de România. Demnitatea am simțit-o foarte profund atunci, ca urmare a demersurilor făcute de Guvernul social-democrat.

Acela a fost momentul T0 în care românii au putut să circule liber, au început să schimbe mentalități, mergând des în Europa, lucrând în Europa, au început să trimită resurse acasă și acela a fost un moment de schimbare importantă pentru România”, a zis Robert Cazanciuc.

„Oamenii ne simt când suntem autentici, când suntem social-democrați. Când avem capacitatea de a fi europeni nu doar atrăgând fonduri europene, ci punând pe masa Europei preocupări comune. Demografia, de care doamna Firea s-a ocupat în România și la nivel european, este una dintre cele mai mari provocări ale Europei.

Îmbătrânirea populației este o problemă uriașă a Europei. Accesul la locuințe este o problemă uriașă a Europei. Noi, social-democrații din România, trebuie să avem capacitatea de a da răspunsuri acestor preocupări europene, punând pe masă propriile noastre preocupări. Și aici avem proiecte europene pentru cetățeni. Am trecut de Senat și se află la Camera Deputaților un proiect de care mulți colegi știu, și anume un program național de a instala lifturi în blocurile de patru etaje. 3,5 milioane de oameni locuiesc în apartamente la care nu au acces. Zilele trecute, o doamnă de la etajul 1 spunea: „Tatăl meu, la 80 de ani, cheamă de fiecare dată ambulanța când are nevoie să meargă la medic, de la etajul 1. Pentru că nu poate coborî”.

E o șansă uriașă de a folosi noul buget european pentru a finanța acest proiect din fonduri europene și pentru a arăta românilor ce înseamnă solidaritate social-democrată și ce înseamnă accesul nostru la o Europă unită cu adevărat””, a mai zis senatorul PSD.

