De ce Europa și Rusia sărbătoresc diferit Victoria. Și cum o criză de nervi a lui Stalin ne-a schimbat istoria

Istoria sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial în Europa este marcată de un paradox cronologic care, decenii mai târziu, a căpătat o semnificație geopolitică profundă. Deși ambele tabere aniversează victoria în al Doilea Război Mondia, decalajul de fus orar și orgoliile politice de la acea vreme au făcut ca Occidentul și Rusia să marcheze evenimentul în zile diferite. Mai mult, în timp ce Moscova își etalează forța militară, Europa celebrează, în aceeași zi, proiectul său de pace.
Totul a început cu o nemulțumire a lui Iosif Stalin. Prima capitulare a Germaniei naziste a fost semnată pe 7 mai 1945, la ora 02:41, în localitatea franceză Reims. Actul a fost parafat de generalul generalul german Alfred Jodl, reprezentantul Înaltului Comandament German și amiralul Karl Doenitz, cel care după sinuciderea lui Hitler a fost desemnat pentru o scurtă perioadă șeful statului german.
Actul a fost semnat în fața Forțelor Aliate și în fața Înaltului Comandament Sovietic.
Înfuriat de faptul că documentul a fost semnat în Franța și nu în Berlinul ocupat de Armata Roșie, Stalin a cerut o resemnare oficială. Astfel, o a doua ceremonie a avut loc la Berlin, pe 8 mai 1945, unde mareșalul Jukov a semnat actul final în numele URSS.
Motivul pentru care Rusia a ales data de 9 mai este unul pur tehnic, dar cu impact istoric:
În momentul în care actul final era semnat la Berlin (noaptea târziu pe 8 mai), la Moscova, din cauza diferenței de fus orar, trecuse deja de miezul nopții, fiind oficial data de 9 mai.
În timp ce Occidentul (Marea Britanie, SUA, Franța) a anunțat victoria pe 8 mai, Uniunea Sovietică a fixat sărbătoarea pe 9 mai, zi care a rămas până astăzi „Ziua Victoriei” în spațiul ex-sovietic.
În mod ironic, în timp ce Rusia sărbătorește pe 9 mai triumful militar, statele europene marchează la aceeași dată Ziua Europei, dar cu o semnificație complet diferită, axată pe unitate și pace.
La data de 9 mai 1950, la exact cinci ani după război, ministrul francez de externe, Robert Schuman, citea celebra „Declarație Schuman”. Aceasta propunea crearea unei comunități a cărbunelui și oțelului între Franța și Germania, punând piatra de temelie a ceea ce este astăzi Uniunea Europeană.
de Val Vâlcu