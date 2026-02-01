€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Mallcast

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Mallcast Curiozități Vegetarieni vs. oamenii care mănâncă carne: Un nou studiu arată cine trăiește mai mult
Data actualizării: 20:30 01 Feb 2026 | Data publicării: 20:27 01 Feb 2026

Vegetarieni vs. oamenii care mănâncă carne: Un nou studiu arată cine trăiește mai mult
Autor: Doinița Manic

vegetarieni vs persoane care mananca carne Imagine cu un măr. Foto: Pixabay

Un nou studiu pare să contrazică tot ce știam până acum despre consumul de carne.

Persoanele care nu consumă carne ar putea avea mai puține șanse decât persoanele care consumă carne să ajungă la vârsta de 100 de ani, conform unui studiu recent. 

Cercetarea a urmărit peste 5.000 de adulți chinezi cu vârsta de 80 de ani și peste, care au participat la Sondajul Longitudinal Chinez privind Longevitatea Sănătoasă, un studiu reprezentativ la nivel național care a început în 1998. Până în 2018, cei care au urmat diete care nu conțin carne aveau o probabilitate mai mică de a deveni centenari în comparație cu persoanele care consumă carne, scrie Science Alert.

La prima vedere, acest lucru pare să contrazică decenii de cercetări care arată că dietele bazate pe plante sunt bune pentru sănătate. Dietele vegetariene, de exemplu, au fost asociate în mod constant cu riscuri mai mici de boli de inimă și accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și obezitate. Aceste beneficii provin parțial dintr-un aport mai mare de fibre și un consum mai mic de grăsimi saturate.

Deci, ce se întâmplă? Înainte de a trage concluzii, află că există mai mulți factori importanți de luat în considerare.

Nevoile corpului tău se schimbă pe măsură ce îmbătrânești


Acest studiu s-a concentrat pe adulții cu vârsta de 80 de ani și peste, ale căror nevoi nutriționale diferă semnificativ de cele ale tinerilor. Pe măsură ce îmbătrânim, schimbările fiziologice modifică atât cantitatea pe care o mâncăm, cât și nutrienții de care avem nevoie. Consumul de energie scade, în timp ce masa musculară, densitatea osoasă și pofta de mâncare scad adesea. Aceste schimbări cresc riscul de malnutriție și fragilitate.

Astfel, persoanele în etate, în loc să se concentreze pe prevenirea bolilor pe termen lung, ar trebui să-și seteze drept obiective menținerea masei musculare, prevenirea pierderii în greutate și asigurarea faptului că fiecare îmbucătură oferă o cantitate suficientă de nutrienți. Prin urmare, concluziile studiului ar putea reflecta mai mult provocările nutriționale ale vârstei înaintate.  

Greutatea corporală pare a fi un factor cheie în explicarea rezultatelor studiilor

Iată un detaliu crucial: probabilitatea mai mică de a atinge 100 de ani în rândul persoanelor care nu consumă carne a fost observată doar la participanții subponderali. Nu s-a constatat o astfel de asociere la adulții în vârstă cu o greutate sănătoasă.

Subponderalitatea la vârste înaintate este deja puternic legată de riscuri crescute de fragilitate și deces. Prin urmare, greutatea corporală pare a fi un factor cheie în explicarea acestor constatări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 34 minute
Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 31 Ian 2026
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
Publicat pe 31 Ian 2026
Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Publicat acum 11 ore si 7 minute
După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close