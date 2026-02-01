Vegetarieni vs. oamenii care mănâncă carne: Un nou studiu arată cine trăiește mai mult

Persoanele care nu consumă carne ar putea avea mai puține șanse decât persoanele care consumă carne să ajungă la vârsta de 100 de ani, conform unui studiu recent.

Cercetarea a urmărit peste 5.000 de adulți chinezi cu vârsta de 80 de ani și peste, care au participat la Sondajul Longitudinal Chinez privind Longevitatea Sănătoasă, un studiu reprezentativ la nivel național care a început în 1998. Până în 2018, cei care au urmat diete care nu conțin carne aveau o probabilitate mai mică de a deveni centenari în comparație cu persoanele care consumă carne, scrie Science Alert.

La prima vedere, acest lucru pare să contrazică decenii de cercetări care arată că dietele bazate pe plante sunt bune pentru sănătate. Dietele vegetariene, de exemplu, au fost asociate în mod constant cu riscuri mai mici de boli de inimă și accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și obezitate. Aceste beneficii provin parțial dintr-un aport mai mare de fibre și un consum mai mic de grăsimi saturate.

Deci, ce se întâmplă? Înainte de a trage concluzii, află că există mai mulți factori importanți de luat în considerare.

Nevoile corpului tău se schimbă pe măsură ce îmbătrânești



Acest studiu s-a concentrat pe adulții cu vârsta de 80 de ani și peste, ale căror nevoi nutriționale diferă semnificativ de cele ale tinerilor. Pe măsură ce îmbătrânim, schimbările fiziologice modifică atât cantitatea pe care o mâncăm, cât și nutrienții de care avem nevoie. Consumul de energie scade, în timp ce masa musculară, densitatea osoasă și pofta de mâncare scad adesea. Aceste schimbări cresc riscul de malnutriție și fragilitate.

Astfel, persoanele în etate, în loc să se concentreze pe prevenirea bolilor pe termen lung, ar trebui să-și seteze drept obiective menținerea masei musculare, prevenirea pierderii în greutate și asigurarea faptului că fiecare îmbucătură oferă o cantitate suficientă de nutrienți. Prin urmare, concluziile studiului ar putea reflecta mai mult provocările nutriționale ale vârstei înaintate.

Greutatea corporală pare a fi un factor cheie în explicarea rezultatelor studiilor

Iată un detaliu crucial: probabilitatea mai mică de a atinge 100 de ani în rândul persoanelor care nu consumă carne a fost observată doar la participanții subponderali. Nu s-a constatat o astfel de asociere la adulții în vârstă cu o greutate sănătoasă.

Subponderalitatea la vârste înaintate este deja puternic legată de riscuri crescute de fragilitate și deces. Prin urmare, greutatea corporală pare a fi un factor cheie în explicarea acestor constatări.