Expertiză din Big Four: guvernul nu trebuia să crească taxele, dacă reducea evaziunea și optimizările fiscale

”România se confruntă de ani buni cu una dintre cele mai mari probleme structurale ale sistemului fiscal: colectarea slabă a taxelor. Discuția publică s-a concentrat de ani de zile pe gap-ul de TVA, unde România are cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Mult mai puțin analizată este însă o altă problemă: colectarea slabă a impozitului pe profit, scrie Alex Milcev, liderul departamentului Asistență fiscală și juridică, EY România.

O convergență parțială a colectării fiscale către media europeană ori către cifrele Poloniei sau Cehiei (economii aduse des în discuție spre comparație cu România) ar aduce venituri mai mari la buget, nemaifiind nevoie de creșterea taxelor și impozitelor pentru reducerea deficitului bugetar.

Deficitul României și taxele care NU se colectează

Deficitul bugetar al României a ajuns la 7,6% din PIB anul trecut, probabil cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, iar pentru 2026 guvernul își propune reducerea cu 1,4 puncte procentuale a acestuia. Cât din acest deficit ar putea fi redus, dacă statul ar colecta mai eficient cele două mari impozite, TVA și impozitul pe profit? Pentru că o parte importantă din deficitul bugetar al României nu reflectă doar nivelul cheltuielilor publice, ci și taxele care NU ajung la buget.

În România, veniturile fiscale totale sunt de aproximativ 27-28% din PIB, cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, comparativ cu peste 40% din PIB, media UE.

Conceptul de „tax gap” este folosit în analizele economice pentru a descrie diferența dintre taxele care ar trebui colectate conform legislației și cele efectiv încasate de stat. La capitolul TVA România are cel mai mare deficit de încasare din UE: estimările Comisiei Europene arată că TVA gap în România este de aproximativ 30-35% versus media UE, de circa 6-7%. Veniturile anuale din TVA sunt de aproximativ 120 miliarde lei. Dacă România ar avea un nivel de colectare similar cu media UE, veniturile suplimentare ar putea ajunge la 30-35 miliarde lei anual din acest impozit.

Evaziunea și optimizările fiscale cresc gap-ul de impozit pe profit

Problema mai puțin cunoscută și discutată însă este gap-ul de impozit pe profit, la care, deși cota de impozit pe profit este de 16%, comparabilă cu mai multe state europene, colectarea efectivă este semnificativ mai mică decât potențialul. Acest gap reprezintă diferența dintre veniturile din impozitul pe profit care ar trebui, teoretic, să fie colectate și sumele care ajung efectiv în bugetul de stat. Un gap ridicat nu indică doar evaziune fiscală, ci și optimizări fiscale prin mutarea profiturilor în jurisdicții cu taxe mici, de exemplu, erori de raportare, dar și incapacitatea administrativă a fiscului de a colecta restanțele.

Estimările din studiile europene indică gap-ul pe impozit pe profit în România de circa 30-35%, față de media UE, de 10-11%. Veniturile actuale din impozitul pe profit sunt de circa 30 miliarde lei anual. Reducerea decalajului până la media UE ar putea aduce, teoretic, circa 6-7 miliarde lei anual în plus la buget doar din reducerea gap-ului pe impozit pe profit până la media UE, iar deficitul ar fi scăzut cu aproximativ 0,3-0,4% din PIB. Cu alte cuvinte, circa 5% din deficitul bugetar (pentru 2025) ar fi putut fi eliminat doar prin îmbunătățirea colectării impozitului pe profit!

Reducerea TVA gap cu 25-30 miliarde lei plus reducerea gap-ului pe impozit pe profit cu 6-7 miliarde lei ar fi dus totalul potențial undeva la 31-37 miliarde de lei anual. Raportat la deficitul bugetar actual de aproximativ 146 de miliarde lei, această sumă ar reduce deficitul cu o cincime sau, raportat la PIB, cu 2-2,5%”, scrie Alex Milcev.