Galați: Bugetul Consiliului Județean, peste 2,06 miliarde lei
Data publicării: 12 Mai 2026

Galați: Bugetul Consiliului Județean, peste 2,06 miliarde lei
Autor: Crişan Andreescu

Fotea

Bugetul județului Galați a fost aprobat, din cele 2,06 miliarde lei, cea mai mare parte, respectiv 1,78 miliarde lei (86%) este destinat proiectelor de dezvoltare, a anunțat președintele PSD al Consiliului Județean.

"Infrastructură rutieră, spitale, școli, cultură, sport și petrecerea timpului liber, proiecte de mediu și susținerea mediului de afaceri, fac parte din proiectele de infrastructură, a anunțat Costel Fotea, președinbtele CJ Galați.

Componenta bugetară pentru dezvoltare este cu 169 de miliarde de lei mai mare față de 2025 și de aproape  140 de ori mai mare decât cea din 2016, la începutul primului mandat la conducerea Consiliului Județean Galați. Mai mult, în acest an, bugetul total al județului Galați a depășit pentru prima dată pragul de 2 miliarde de lei, chiar în condițiile reducerii semnificative a sumelor acordate de la bugetul de stat.

La fel de important este faptul că, în ciuda tendinței de creștere a costurilor generale (utilități, servicii, salarii etc.), cheltuielile pe componenta de funcționare au fost menținute la un nivel  relativ constant. Astfel, ponderea  acestora în bugetul Consiliului Județean Galați a scăzut de la 94% în 2016 la doar 14% în 2026, respectiv la mai puțin de 0,28 miliarde de lei.

Aceste rezultate au fost posibile în primul rând prin folosirea fondurilor europene drept principal "motor" de finanțare a proiectelor de  investiții  din județul Galați. În 2026, peste 1,62 miliarde de lei provin din proiecte cu finanțare nerambursabilă  – prin PNRR, Programul Regional Sud-Est, Tranziție Justă, PO Transporturi, PO Mediu, Programul Sănătate și alte programe cu finanțare europeană.

Nu în ultimul rând, acest buget axat pe investiții este unulș care se va reflecta în economia locală, în dezvoltarea afacerilor și în crearea de noi locuri de muncă.

Toate acestea înseamnă responsabilitate și implicare pentru un viitor mai bun pentru comunitatea gălățeană!", a precizat Costel Fotea.

