CURS BNR, 7 mai 2026. Informațiile zilei de la Banca Națională despre Euro

Euro a scăzut astăzi la 5,2661 lei, cu -0,0027 lei, arată cursul publicat de BNR la ora 13:00.

Și dolarul a înregistrat o ușoară scădere, la 4.4727 lei, cu -0,0019 lei.

Francul elvețian a ajuns la 5.7518 lei, în creștere cu 0,0089 lei.

Lira sterlină scade la 6,0911 lei, cu 0,0049 lei.

Cotațiile de astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile din următoare zi, 8 mai.

"E o perioadă de instabilitate, ea se simte de pieţe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie, dar trebuie să înţelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională, pentru liniştirea pieţelor", a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, astăzi.

Pe fondul crizei guvernamentale, în această săptămână, euro a înregistrat o creștere semnificativă în raport cu moneda națională.