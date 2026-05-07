€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Economie Ar fi fost România mai stabilă dacă eram deja la moneda euro? Răspunsul profesorului de economie mondială Cristian Năsulea
Data publicării: 07 Mai 2026

Ar fi fost România mai stabilă dacă eram deja la moneda euro? Răspunsul profesorului de economie mondială Cristian Năsulea
Autor: Loredana Iriciuc

Ar fi fost România mai stabilă dacă eram deja la moneda euro Răspunsul profesorului de economie mondială Cristian Năsulea Ar fi fost România mai stabilă dacă eram deja la moneda euro? Răspunsul profesorului de economie mondială Cristian Năsulea / FOTO: magnific.com @rafastockbr

Într-o analiză la B1 TV, profesorul de economie mondială Cristian Năsulea a explicat cum percepția publicului influențează cursul de schimb și ce s-ar fi întâmplat dacă România trecea la moneda euro.

Prof. Năsulea atrage atenția asupra unui fenomen care se amplifică în perioade de incertitudine financiară și politică, migrarea banilor din moneda națională către valută.

„Par să fie din ce în ce mai mulți oameni care devin convinși că leul se va deprecia în continuare, ceea ce înseamnă că în fiecare zi există numere din ce în ce mai mari de oameni care schimbă lei în euro, lucru care se reflectă în curs. Exact așa se stabilește, de fapt, cursul de schimb, în funcție de interesul persoanelor, firmelor pentru o anumită valută”, spune expertul.

CITEȘTE ȘI: Cutremur pe piața valutară după căderea Guvernului. Analistul Dragoș Cabant avertizează: „Cursul o va lua la vale mult mai tare dacă se întâmplă asta”

Cine pierde în criză? „Pierdem cu toții”

În continuarea analizei, Cristian Năsulea vorbește despre efectele mai largi ale instabilității economice și spune că pierderile nu sunt limitate la un singur grup.

„Cine câștigă și cine pierde în tot acest război economic? Pierdem cu toții. Nu știu dacă are cineva ceva de câștigat, nici măcar politicienii care au declanșat această criză, care au crezut că știu mai bine sau că înțeleg lucrurile într-un mod mai special decât noi ceilalți. Nu cred că au, de fapt, de câștigat de pe urma acestei situații, pentru că, până la urmă, cu un curs care se slăbește și care ne duce spre un context care poate să devină mult mai problematic decât ceea ce vedem în prezent”, spune Năsulea.

Un alt punct important al analizei vizează ideea de stabilitate economică, pe care specialistul o consideră necesară pentru funcționarea normală a mediului de afaceri.

„Toată povestea aceasta pe care o tot repetăm noi, economiștii, cu stabilitatea, nu e o poveste, e o chestiune care este foarte importantă. Momentan nu suntem pe un parcurs sau într-un scenariu în care lucrurile să continue să meargă într-o direcție pozitivă. Deocamdată așteptăm să vedem pe această pantă descendentă când ne oprim”, adaugă expertul.

VEZI ȘI: Cursul euro, spre ce ne îndreptăm. Economistul Adrian Negrescu, sfat pentru români: Cea mai ”sănătoasă” alegere

Euro sau leu: Cum ar fi arătat criza în alt sistem monetar

Discuția se mută apoi către un scenariu ipotetic, adoptarea monedei euro, și modul în care aceasta ar fi schimbat impactul crizelor politice interne.

„Dacă eram deja la moneda euro, ne mai afecta această criză politică?” a întrebat moderatorul.

„Ne-ar fi afectat această criză politică oricum și dacă aveam moneda euro, într-o proporție mult mai mică. Însă, acum trebuie să spunem și lucrul acesta, ar fi afectat și restul țărilor din zona euro dacă noi foloseam moneda euro. Deci, cumva, ca să înțeleagă lumea de ce există niște condiții destul de stricte când vine vorba de adoptarea euro, există condiții stricte pentru că atunci când folosești aceeași monedă ești legat de ce se întâmplă în celelalte țări. Cetățenii din Europa de Vest ar fi legați de competența politicienilor din România”, a conchis Cristian Năsulea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

euro leu
euro
analist economic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Suveranist   •   07 Mai 2026   •   11:01

Nu ne afecteaza razboiul din Ucraina, nu ne afecteaza blocarea stramtorii Hurmuz si cresterea masiva a petrolului , ingrasamintelor chimice, inflatia din America si UE dar ne afecteaza cursul faptul ca a cazut un guvern dezastros dezaprobat de o mare majoritate a romanilor!! Cat a fost devalorizarea? Vreo 10 bani?

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Publicat acum 6 minute
Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Publicat acum 10 minute
Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă
Publicat acum 22 minute
Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând
Publicat acum 36 minute
Ce proceduri moderne de neuroradiologie intervențională se efectuează pentru afecțiuni cerebrale și spinale?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 3 ore si 45 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close