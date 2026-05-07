Ar fi fost România mai stabilă dacă eram deja la moneda euro? Răspunsul profesorului de economie mondială Cristian Năsulea

Prof. Năsulea atrage atenția asupra unui fenomen care se amplifică în perioade de incertitudine financiară și politică, migrarea banilor din moneda națională către valută.

„Par să fie din ce în ce mai mulți oameni care devin convinși că leul se va deprecia în continuare, ceea ce înseamnă că în fiecare zi există numere din ce în ce mai mari de oameni care schimbă lei în euro, lucru care se reflectă în curs. Exact așa se stabilește, de fapt, cursul de schimb, în funcție de interesul persoanelor, firmelor pentru o anumită valută”, spune expertul.

Cine pierde în criză? „Pierdem cu toții”

În continuarea analizei, Cristian Năsulea vorbește despre efectele mai largi ale instabilității economice și spune că pierderile nu sunt limitate la un singur grup.

„Cine câștigă și cine pierde în tot acest război economic? Pierdem cu toții. Nu știu dacă are cineva ceva de câștigat, nici măcar politicienii care au declanșat această criză, care au crezut că știu mai bine sau că înțeleg lucrurile într-un mod mai special decât noi ceilalți. Nu cred că au, de fapt, de câștigat de pe urma acestei situații, pentru că, până la urmă, cu un curs care se slăbește și care ne duce spre un context care poate să devină mult mai problematic decât ceea ce vedem în prezent”, spune Năsulea.

Un alt punct important al analizei vizează ideea de stabilitate economică, pe care specialistul o consideră necesară pentru funcționarea normală a mediului de afaceri.

„Toată povestea aceasta pe care o tot repetăm noi, economiștii, cu stabilitatea, nu e o poveste, e o chestiune care este foarte importantă. Momentan nu suntem pe un parcurs sau într-un scenariu în care lucrurile să continue să meargă într-o direcție pozitivă. Deocamdată așteptăm să vedem pe această pantă descendentă când ne oprim”, adaugă expertul.

Euro sau leu: Cum ar fi arătat criza în alt sistem monetar

Discuția se mută apoi către un scenariu ipotetic, adoptarea monedei euro, și modul în care aceasta ar fi schimbat impactul crizelor politice interne.

„Dacă eram deja la moneda euro, ne mai afecta această criză politică?” a întrebat moderatorul.

„Ne-ar fi afectat această criză politică oricum și dacă aveam moneda euro, într-o proporție mult mai mică. Însă, acum trebuie să spunem și lucrul acesta, ar fi afectat și restul țărilor din zona euro dacă noi foloseam moneda euro. Deci, cumva, ca să înțeleagă lumea de ce există niște condiții destul de stricte când vine vorba de adoptarea euro, există condiții stricte pentru că atunci când folosești aceeași monedă ești legat de ce se întâmplă în celelalte țări. Cetățenii din Europa de Vest ar fi legați de competența politicienilor din România”, a conchis Cristian Năsulea.