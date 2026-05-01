„Haideți să dăm câteva cifre, ca să se înțeleagă. În 2019, datoria publică era de 373 de miliarde. Am redus de la 37% la 34% din PIB. În doar șase ani, s-a cheltuit de patru ori mai mult decât în 30 de ani, iar datoria a ajuns la 1.300 de miliarde. Cum este posibil așa ceva? Asta arată că România a funcționat doar pe împrumut, fără o direcție economică clară”, a zis Viorica Dăncilă.

Datoria a început să scadă de la 37% la 34%, iar acum este la peste 60%

„Dacă nu mai mult de 64%. Spun „peste” pentru că anumite plăți nu au fost incluse în calcul. Știm că există obligații de plată pentru cei care au hotărâri judecătorești, dar și pentru furnizorii afectați de plafonare. Acești bani nu sunt încă reflectați în datoria publică. Un alt aspect: PIB-ul a fost afectat, deoarece consumul are o pondere foarte mare în economie. Prin faptul că nu s-au făcut indexări timp de doi ani, nici la pensii, nici la salarii, în timp ce prețurile au crescut semnificativ, inclusiv la utilități, puterea de cumpărare a scăzut. Astfel, și consumul a scăzut ca pondere în PIB. Pe de altă parte, acest lucru a afectat și mediul privat. Există ofertă, dar nu mai există cerere, pentru că oamenii nu mai au bani. Impactul se resimte atât în antreprenoriat, cât și în companii”, a zis fostul premier.

„În octombrie 2018, deficitul era de 2,8%. Acum este mult mai mare. Conform regulilor de la Bruxelles, anumite cheltuieli, precum cele pentru înarmare sau fondurile alocate Ucrainei, nu mai sunt incluse în deficit, însă acesta există în realitate. Deficitul reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli, iar în condițiile în care cheltuielile au crescut și împrumuturile sunt mai mari, România se confruntă cu un deficit real, chiar dacă nu este reflectat integral în indicatorii oficiali pentru respectarea criteriilor din Tratatul de la Maastricht”, a mai zis Viorica Dăncilă.

„Un alt element important este inflația, care a crescut semnificativ. În 2019, în octombrie, era sub 2%. Inflația va continua să crească. De ce? Pentru că, de la 1 aprilie, plafonarea prețurilor la gaze a fost eliminată pentru mediul privat. Deși pentru populație este încă menținută, companiile, inclusiv cele din industrie, se confruntă cu unele dintre cele mai mari prețuri la energie. Acest lucru va duce inevitabil la creșterea prețurilor în economie. În plus, au fost eliminate facilitățile fiscale din domenii cu potențial pentru România, precum IT, construcții și industria alimentară. Aceste măsuri susțineau sectoare importante și competitive ale economiei”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Dăncilă demontează mitul „Ne-a impus Bruxelles-ul”: Nu, nu Bruxelles-ul a decis. Hotărârea defavorabilă a venit din România

