Economistul Andrei Caramitru afirmă că problema României nu este existența corupției, ci lipsa totală de control și amploarea fenomenului, pe care o compară cu „un roi de lăcuste”.

„În toate țările există corupție. Nu există corupție zero. Până și în Elveția există, am stat acolo 14 ani și știu că există. Problema este alta: Acolo, cei care sunt la conducere le pasă de țară și nu sunt cretini. Și spun asta asumat. Nu sunt mulți, dar sunt câțiva oameni care au viziune și judecată. La noi s-a pierdut orice control. Ce se întâmplă acum este că poate fi primar într-un sat cu 30 de case care vrea să facă un milion de euro. Vrea și satul de lângă, vrea și altul. Șeful de la ITM vrea să meargă și el cu ultimul Lamborghini... nici în Elveția nu vezi așa ceva nici măcar printre marii bancheri.

În momentul în care ajungi să ai sute de mii de oameni care vor să câștige sute de mii de euro, an de an, de oriunde, devine ca un roi de lăcuste. Nu mai există control și nu mai rămâne nimic. Aici suntem acum. Și, probabil, trebuie să ajungem la fundul sacului, să se prăbușească tot, ca să o luăm de la zero. Pentru că, se pare, nu suntem în stare altfel”, a zis Andrei Caramitru la DC News.

