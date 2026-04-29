DCNews Economie Corupția din Elveția vs. România. Andrei Caramitru a găsit marea diferență dintre cele două țări
Data actualizării: 10:38 29 Apr 2026 | Data publicării: 10:37 29 Apr 2026

EXCLUSIV Corupția din Elveția vs. România. Andrei Caramitru a găsit marea diferență dintre cele două țări
Autor: Anca Murgoci

Andrei Caramitru

Există corupție și în Elveția, nu doar în România, dar cu toate acestea ce se întâmplă, mai exact, în țara noastră?

Economistul Andrei Caramitru afirmă că problema României nu este existența corupției, ci lipsa totală de control și amploarea fenomenului, pe care o compară cu „un roi de lăcuste”.

„În toate țările există corupție. Nu există corupție zero. Până și în Elveția există, am stat acolo 14 ani și știu că există. Problema este alta: Acolo, cei care sunt la conducere le pasă de țară și nu sunt cretini. Și spun asta asumat. Nu sunt mulți, dar sunt câțiva oameni care au viziune și judecată. La noi s-a pierdut orice control. Ce se întâmplă acum este că poate fi primar într-un sat cu 30 de case care vrea să facă un milion de euro. Vrea și satul de lângă, vrea și altul. Șeful de la ITM vrea să meargă și el cu ultimul Lamborghini... nici în Elveția nu vezi așa ceva nici măcar printre marii bancheri.

În momentul în care ajungi să ai sute de mii de oameni care vor să câștige sute de mii de euro, an de an, de oriunde, devine ca un roi de lăcuste. Nu mai există control și nu mai rămâne nimic. Aici suntem acum. Și, probabil, trebuie să ajungem la fundul sacului, să se prăbușească tot, ca să o luăm de la zero. Pentru că, se pare, nu suntem în stare altfel”, a zis Andrei Caramitru la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum a scăpat România de FMI. Acordul „invizibil” care a ținut economia pe linia de plutire 

Comentarii (1)

VIOREL   •   29 Aprilie 2026   •   12:01

Caramitru junior este un impostor.

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Cum va fi vremea la vară. Roxana Bojariu (ANM): Atenție la concediile din Grecia, Italia, Spania sau Turcia / video
Publicat acum 24 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 29 minute
Facilitățile acordate importurilor de carne de porc au contribuit la falimentarea unor companii românești. Ministrul Barna: Trebuie să rediscutăm condiţiile
Publicat acum 41 minute
Curs valutar BNR, 29 aprilie 2026. Câți lei costă, azi, un euro
Publicat acum 42 minute
ONU anunţă 21 de execuţii şi 4.000 de arestări în Iran de la începutul războiului în Orientul Mijlociu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 8 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Nicușor Dan, replică pentru George Simion în scandalul privind suspendarea președintelui
Publicat acum 4 ore si 4 minute
PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close