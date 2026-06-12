CCIR și Camera de Comerț și Industrie din Samsun, protocol privind consolidarea cooperării bilaterale

CCIR și Camera de Comerț și Industrie din Samsun (SCCI) au semnat, în data de 11 iunie a.c., un protocol privind angajamentul comun al celor două instituții de a dinamiza cooperarea în afaceri dintre România și Turcia.

Semnarea a avut loc în cadrul Forumului Economic România–Turcia, organizat de CCIR, și în prezența Excelenței Sale Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la București.

Protocolul este semnat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Sustainability Bridge from East to West”, implementat sub schema de granturi Turkey–EU Business Dialogue II, și vine să reafirme Memorandumul de înțelegere anterior încheiat între CCIR și SCCI.

În deschiderea Forumului Economic, președintele CCIR, Mihai Daraban, a declarat: „Relația noastră cu Turcia este mai mult decât una instituțională. Este o relație construită în ani de dialog real, de vizite reciproce și de încredere mutuală. Volumul schimburilor comerciale depășește deja 10 miliarde de euro, peste 20.000 de firme cu capital turcesc sunt prezente pe piața românească, iar investițiile directe ale Turciei în România se situează la peste un miliard de euro. Dar cifrele nu spun totul. Există un potențial strategic imens, legat de Coridorul de Mijloc, de portul Constanța, de conectivitatea Dunăre–Marea Neagră, pe care încă nu l-am valorificat pe deplin. Protocolul semnat astăzi cu Camera din Samsun este un pas important în direcția corectă.”

„Relația comercială turco-română se dezvoltă pe fondul unui parteneriat strategic solid. Turcia și România sunt aliați NATO, vecini la Marea Neagră, și împart interese comune în securitate și conectivitate regională. Suntem convinși că lumea în schimbare oferă României și Turciei o fereastră de oportunitate unică, pe care o avem obligația să o fructificăm împreună.”, a declarat dl Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la București.

Dl Kadir Beytekin, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Samsun, a subliniat că: „Prezența noastră astăzi la București nu este întâmplătoare. Camera de Comerț din Samsun are o conexiune naturală cu România, geografică, prin Marea Neagră, și economică, prin proiectele comune pe care le implementăm. Protocolul semnat astăzi în cadrul proiectului „Sustainability Bridge from East to West” este o platformă concretă pentru ca firmele noastre să învețe una de la cealaltă, să parcurgă împreună tranziția verde și să construiască noi coridoare comerciale între Samsun și porturile românești.”