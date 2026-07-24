Grupul PPC intră pe piața energiei din Ungaria cu proiecte de energie regenerabilă

Grupul PPC intră pe piața energiei din Ungaria, una dintre piețele de energie curată cu cea mai rapidă creștere din Europa, prin acordul semnat de PPC Renewables, subsidiară deținută integral de Grup, cu Greenvolt Group, pentru integrarea în portofoliu a unui parc fotovoltaic operațional de 57,5 MW, situat în sudul Ungariei.

Acordul cu Greenvolt, platformă internațională de top în domeniul energiei regenerabile, susținută de fondul global de investiții KKR, include și dreptul de a achiziționa un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o putere de 49 MW, aflat în dezvoltare în aceeași zonă.

Intrarea în Ungaria reprezintă prima materializare a noului plan strategic de creștere al PPC Group pentru perioada 2026-2030, care prevede un program de investiții de 24 de miliarde de euro, cu scopul de a majora capacitatea instalată a Grupului de aproape două ori. Prezența strategică în Ungaria consolidează poziția de lider a Grupului PPC în regiune și pune bazele unei platforme regionale unificate de energie curată, din Grecia până în piețele din Europa Centrală și de Sud-Est. În acest fel se realizează diversificarea geografică și tehnologică a producției, se reduce riscul operațional și se maximizează valoarea portofoliului Grupului.



Noul parc fotovoltaic



Parcul fotovoltaic este situat în apropierea localității Királyegyháza din sudul Ungariei, a intrat în operare comercială în iulie 2024 și are o durată de viață estimată de peste 30 de ani.



În plus, investiția este bine protejată față de volatilitatea pieței, întrucât beneficiază de un contract cu preț fix, printr-o schemă de stat, cu o durată de 25 de ani.

În același timp, pentru a spori flexibilitatea sistemului și a susține un acces mai mare al surselor de energie regenerabilă în mixul energetic, tranzacția include dreptul de a achiziționa un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) adiacent, cu o putere de 49 MW și o durată de descărcare de 4 ore, aflat în prezent în dezvoltare.

Finalizarea tranzacțiilor este condiționată de îndeplinirea condițiilor prealabile uzuale pentru tranzacții de această natură, inclusiv, printre altele, obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare competente.

Piața energetică din Ungaria și țintele privind energia regenerabilă



Ungaria are rată de creștere semnificativă în sectorul energiei curate din Europa. Țara implementează un program integrat de tranziție energetică, cu obiectivul de a atinge 12 GW de capacitate instalată în surse solare până în 2030. Această creștere este susținută de un cadru de reglementare stabil și predictibil, aliniat la orientările europene, care creează un mediu sigur pentru investiții de amploare pe termen lung.



„Intrarea noastră pe piața din Ungaria transformă strategia noastră în acțiune concretă, pentru noua etapă de extindere în Europa Centrală și de Sud-Est. Prin noul nostru plan strategic până în 2030, țintim piețe noi, precum Ungaria, Polonia și Slovacia, cu scopul de a dezvolta 2,2 GW în proiecte de energie regenerabilă și stocare. Prin acest nou proiect fotovoltaic, integrăm în portofoliul nostru un activ foarte eficient și ne extindem prezența geografică, construim o platformă regională unitară și rezilientă de energie curată în regiune," a declarat Konstantinos Mavros, Director General Adjunct pentru energie regenerabilă al Grupului PPC.



Extindere accelerată în Europa Centrală și de Sud-Est



Pentru a valorifica oportunitățile semnificative din regiune, Grupul PPC își accelerează creșterea, cu obiectivul de a dubla capacitatea instalată, de la 12,4 GW în 2025 la 24,3 GW în 2030. Acest lucru va fi realizat printr-un ritm anual mai rapid de punere în funcțiune de noi proiecte, în urcare de la 1,4 GW la 2,4 GW, în principal în energie regenerabilă, generare flexibilă și stocare.



Extinderea în Ungaria reprezintă continuarea geografică naturală a poziției de lider pe care Grupul o deține deja în Grecia și România. În același timp, un plan amplu de investiții este implementat în alte țări în care Grupul operează, precum Italia, Bulgaria și Croația, în timp ce Grupul urmărește și pătrunderea pe piețe noi, printre care Polonia și Slovacia.

Până în 2030, 45% din capacitatea instalată a Grupului va fi situată în afara Greciei, cu un mix energetic echilibrat, care include toate formele moderne de producție (solar, eolian, hidro, gaze naturale) și stocare, ceea ce asigură diversificarea geografică și tehnologică.

Într-o perioadă în care energia și tehnologia au devenit factori esențiali pentru competitivitate, securitate și reziliență, Grupul PPC se dezvoltă ca un pilon de stabilitate pentru piața europeană, prin investiții în infrastructuri critice de energie și tehnologie, care protejează regiunea și generează valoare pe termen lung.