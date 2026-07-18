Surpriză pe piața din România. Un lanț de magazine în dezvoltare, negocieri cu un gigant japonez

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Un lanț de magazine în dezvoltare din România ar urma să fie cumpărat de japonezi.

În fapt, discuțiile nu se poartă asupra magazinelor din țara noastră sau din țara-mamă, Polonia, ci la un nivel mult mai ridicat de atât.

În Reuters a apărut informația că un gigant japonez de retail, respectiv Seven & I Holdings, a înregistrat, vineri, o creștere importantă la Bursa din Tokyo, de 3%, după ce a anunțat că este în discuţii pentru a prelua o participaţie la operatorul polonez de magazine de proximitate Zabka Group, proprietarul magazinelor Froo din România.

Seven & I ar avea în vedere achiziţionarea de acţiuni Zabka deţinute de fonduri de investiţii, iar dimensiunea investiţiei ar putea să se ridice la câteva miliarde de dolari. În prezent, Zabka operează 13.063 de magazine în Polonia şi în România şi are o valoare de piaţă de aproximativ opt miliarde de dolari americani.

O tranzacţie ar extinde acoperirea Seven & i în Europa de Est, dincolo de pieţele sale principale din Japonia şi America de Nord, în timp ce retailerul încearcă să-şi crească afacerile sub conducerea directorului general Stephen Dacus.

”Spre deosebire de achiziţiile sale anterioare, (Zabka) nu trebuie restructurată”, a declarat Amir Anvarzadeh, analist la Asymmetric Advisors.

Grupul polonez Zabka a deschis primele magazine sub brandul Froo în România, în iunie 2024, iar după doi ani a ajuns la 230 de unităţi.