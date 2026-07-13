Scăderea inflației anunțată de INS nu înseamnă prețuri mai mici. Economistul Adrian Negrescu arată pe ce vor plăti românii și mai scump

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Deși rata anuală a inflației a coborât la 10,42% în luna iunie, economistul Adrian Negrescu avertizează că românii nu vor plăti mai puțin pentru bunuri și servicii.

Economistul Adrian Negrescu a explicat, în cadrul emisiunii „Totul despre bani” de la DCNews și DCNews TV, datele publicate luni de INS privind rata anuală a inflației.

Deși aceasta a scăzut la 10,42% în luna iunie de la 10,85% în luna mai, analistul economic a explicat de ce nu vor da românii mai puțini bani din buzunar pentru bunuri și servicii, ci din contră - prețurile vor continua să crească.

Adrian Negrescu explică datele INS privind inflația

„Ceea ce vedem în momentul de față e doar o fotografie de moment. Inflația s-a temperat foarte puțin. Avem, în continuare, pentru a treia lună la rând, o inflație de două cifre - de trei ori mai mare decât media europeană, iar perspectivele nu arată deloc bine. Poate da, rata inflației se va tempera în perioada următoare, mai ales în lunile august, septembrie, în condițiile în care din punct de vedere statistic nu va mai fi luată în calcul creșterea spectaculoasă a prețului la energie de anul trecut cu aproape 80% și nici creșterea TVA-ului și a accizelor, tot de anul trecut” - analistul economic Adrian Negrescu, în exclusivitate pentru DCNews.

Prețurile continuă să crească

Altfel spus, mai spune economistul, inflația va scădea spre 6% „statistic, din pix”, dar fără ca fenomenul de creștere a prețurilor să se oprească: „Asta nu înseamnă neapărat că prețurile vor scădea, adică să vedem ieftiniri în piață. Nu, dimpotrivă! Prețurile vor continua să crească, însă cu o rată mai mică decât am văzut în momentul de față”, a mai spus Negrescu, în dialog cu jurnalistul Mihai Ciobanu.

Unde se vor înregistra cele mai mai scumpiri

„Marea mea temere legată de evoluția inflației o reprezintă situația serviciilor, pentru că acolo, în condițiile în care urmează iarna, se anunță niște vremuri destul de dificile pentru majoritatea populației.

S-ar putea să vedem că serviciile se vor scumpi accelerat în continuare. Asta înseamnă că facturile la utilități, energie, gaze, apă, întreținere vor deveni, probabil, principala preocupare a românilor, mai ales în sezonul de iarnă, când și consumul crește foarte mult”, a mai punctat economistul.

Inflația estimată la finalul anului 2026, dublă față de media europeană

Adrian Negrescu a mai spus că economia României va continua să sufere, amintind că BNR estimează o inflație de 5,5% la finalul anului 2026, adică dublă față de media europeană.

„Ceea ce vedem în momentul de față reprezintă o fotografie mai bună față de ceea ce am avut până acum, dar în niciun caz pozitivă. În continuare, produsele alimentare de bază continuă să se scumpească în ciuda acelor plafonări la adaosul comercial, care nu au niciun efect în economie din punctul meu de vedere. Produsele alimentare se scumpesc pe bandă rulantă și vedem serviciile afectate puternic de creșterea prețului la carburanți, mai ales, dar și la energie electrică.

Economia continuă să sufere chiar spre finele anului, dacă ne gândim la estimări privind ceea ce se va întâmpla mai încolo. Nici BNR nu e optimistă - vede o inflație de 5,5% la finele anului, adică o inflație dublă față de media europeană. Vom continua să rămânem campionii europeni la scumpiri și în perioada următoare”, a mai spus Negrescu.

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