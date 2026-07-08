România investește în viitorul sporturilor de iarnă. AFM aprobă primele proiecte pentru FOTE 2027

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Administrația Fondului pentru Mediu anunță aprobarea a șase dosare de finanțare în valoare totală de 20.000.000 de lei, depuse în cadrul Programului integrat de dezvoltare a infrastructurii sportive durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027, în vederea creșterii eficienței energetice a domeniului schiabil din România.

„Prin aprobarea acestor șase dosare de finanțare facem un pas important pentru modernizarea infrastructurii sportive de iarnă din România. Investițiile vor contribui la dezvoltarea unor domenii schiabile mai eficiente și mai bine pregătite pentru competiții internaționale. FOTE Brașov 2027 reprezintă o oportunitate de dezvoltare, iar Administrația Fondului pentru Mediu va continua să susțină proiectele care aduc beneficii comunităților și să promoveze investiții sustenabile, cu impact pozitiv asupra mediului”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Programul privind creșterea eficienței energetice în domeniul schiabil din România vizează reducerea consumului de energie, diminuarea impactului asupra mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin înlocuirea sistemelor de iluminat de pe pârtii cu tehnologii eficiente și prin achiziționarea de autovehicule pentru întreținerea pârtiilor, mai performante și cu un impact redus asupra mediului.

Totodată, programul contribuie la alinierea domeniilor schiabile și a bazelor sportive conexe, inclusiv a patinoarelor și a altor facilități destinate sporturilor de iarnă, la principiile dezvoltării durabile și la obiectivele naționale și europene privind tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Prin integrarea soluţiilor tehnice finanţate, proiectele contribuie direct la promovarea utilizării energiei verzi şi a tehnologiilor cu impact redus asupra mediului, creşterea eficienţei energetice în infrastructura sportivă, reducerea consumului de energie din surse convenţionale, precum şi la diminuarea poluării atmosferice.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Festivalul Olimpic al Tineretului European.