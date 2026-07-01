Bulgaria încheie acord cu Litasco pentru reluarea livrării de țiței către Lukoil Neftochim Burgas

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Guvernul de la Sofia a ajuns la un acord cu Litasco care permite rafinăriei Lukoil Neftochim Burgas să reia achizițiile de țiței de la furnizorii elvețieni.

Guvernul bulgar şi Litasco au ajuns la un acord care va permite Lukoil Neftochim Burgas să reia de la 1 iulie achiziţiile de ţiţei de la toţi contractorii cu sediul în Elveţia, marcând ceea ce oficialii au descris ca un pas major înainte în vederea stabilizării celei mai mari rafinării a ţării, informează Novinite.

Anunţul a fost făcut în timpul unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Miniştri de către noul administrator special numit de stat, Evgeni Simeonov, după întâlnirea dintre premierul Rumen Radev şi reprezentanţii Lukoil şi Litasco (filiala comercială deţinută în proporţie de 100% de grupul rus, operează din Geneva şi Dubai).

La reuniune au participat şi vicepremierii Galab Donev şi Alexander Pulev.

Simeonov a descris acordul ca "o victorie majoră pe calea pe care trebuie să mergem împreună pentru a stabiliza operaţiunile rafinăriei". El a explicat că incertitudinile din ultimele luni privind aprovizionarea cu ţiţei au forţat rafinăria să proceseze ţiţei cu o densitate ridicată, ceea ce a provocat dificultăţi operaţionale semnificative.

"Am reuşit să ridicăm aceste restricţii"

Conform declaraţiilor lui Simeonov, restricţiile provin de la un împrumut acordat de Litasco către Lukoil Neftochim Burgas în 2023. Ca parte a litigiului, Tribunalul din Geneva a interzis rafinăriei să achiziţioneze ţiţei de la alţi furnizori cu sediul în Elveţia. "Am reuşit să ridicăm aceste restricţii". Rafinăria va putea acum să se aprovizioneze cu ţiţei de la toţi contractorii cu sediul în Elveţia, a adăugat oficialul bulgar.

Pulev a declarat că acordul reprezintă primul pas important către rezolvarea disputei în afara Tribunalului şi încheierea procedurilor de arbitraj internaţionale. El a explicat că barierele legale şi operaţionale afectează importurile de ţiţei şi a reiterat că Guvernul de la Sofia nu are în vedere o naţionalizare a activelor Lukoil din Bulgaria.

Contextul mai larg al disputei include şi sancţiunile internaţionale impuse Rusiei. În aprilie 2026, Statele Unite au extins autorizaţia care permite tranzacţiile în care sunt implicate subsidiarele Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftochim Burgas, până în 29 octombrie 2026, conform Agerpres.

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