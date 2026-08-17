Dunărea, mult sub nivelul obișnuit. Ce arată noua prognoză a hidrologilor

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Dunărea intră în România cu un debit mult sub nivelul obișnuit pentru luna august, iar prognoza pentru zilele următoare nu aduce o revenire. Hidrologii estimează că debitul va rămâne la 1.350 de metri cubi pe secundă în primele trei zile, după care va coborî la 1.300 de metri cubi pe secundă. Valoarea se află mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 de metri cubi pe secundă.

Situația Dunării s-a deteriorat treptat în ultima perioadă. În urmă cu o săptămână, pe 10 august, debitul la intrarea în țară, în zona Baziaș, era de 1.400 de metri cubi pe secundă. Pe 13 august, valoarea coborâse la 1.350 de metri cubi pe secundă.

Acum, prognoza pentru intervalul 17 august, ora 7.00, până pe 24 august, ora 7.00, arată că debitul va rămâne pentru scurt timp la 1.350 mc/s, apoi va ajunge la 1.300 mc/s.

Asta înseamnă că Dunărea va avea în continuare un debit de aproximativ trei ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă a anului.

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Săptămâna trecută, Dunărea a rămas la o treime din debitul normal

Debitele foarte mici au atras atenția și în zilele trecute. La începutul lunii august, hidrologii au anunțat un minim istoric de 1.400 mc/s la intrarea în România. Situația a rămas dificilă și după acel moment. Datele publicate în ultima săptămână au arătat valori de 1.400 și 1.350 mc/s, fără semne de revenire la nivelurile normale pentru luna august.

În același timp, presa a relatat despre efectele cotelor scăzute asupra navigației. Două nave au rămas blocate în bancuri de nisip în zonele Cetate și Calafat, iar nivelul redus al apei a creat probleme și pe alte sectoare ale fluviului.

Pe sectorul românesc al Dunării, tendința pentru următoarele zile este tot de scădere ușoară. În ultimele 24 de ore, debitele au rămas stabile în unele zone, inclusiv pe sectoarele Gruia, Calafat, Corabia, Zimnicea, Galați și Isaccea. În alte zone, apa a scăzut, printre acestea Bechet, Tulcea, Giurgiu, Oltenița și sectorul Cernavodă, Brăila.

Prognoza hidrologilor arată că această tendință de scădere ușoară va continua în aval de Porțile de Fier.

Pentru următoarele zile, cifrele sunt clare. Dunărea va intra în România cu 1.350 mc/s, apoi debitul va coborî la 1.300 mc/s, o valoare mult mai mică decât media de 3.900 mc/s specifică lunii august.

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