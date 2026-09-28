Studenții au reduceri la tren și în noul an universitar. CFR călători a explicat cine beneficiază de 90% și cine de 50%

Foto: Agerpres / CFR SA

CFR a anunţat luni, 28 septembrie, condiţiile în care oferă studenţilor reduceri de preț la bilete. Unii beneficiază de reducerea de 90%, alții de 50%.

Având în vedere începerea anului universitar 2026-2027, CFR Călători a reamintit luni, 28 septembrie, într-un comunicat de presă, că studenții beneficiază de reduceri de preț la bilete, prezentând și condițiile acordării facilităților, documentele necesare și regulile valabile începând cu 1 decembrie.

Cine beneficiază de reducerea de 90%

Astfel, potrivit CFR Călători, studenții români și străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România și din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat. De reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal.

Reducerea nu este valabilă pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă.

Cine beneficiază de reducerea de 50%

De asemenea, studenţii cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Cum pot fi obținute legitimațiile de călătorie și de ce documente ai nevoie

"Obținerea legitimațiilor de călătorie (bilete și abonamente) cu reducere 90%:

de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR Călători,

online, accesând site-ul www.cfrcalatori.ro și aplicația descărcabilă pe dispozitive mobile (telefon, tabletă, etc.),

de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, după confirmarea calității de student și obținerea ID-ului de student de la casa de bilete,

de la personalul de tren, la urcarea din stațiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie,

conform condițiilor specifice prezentate în detaliu pe site www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern / Facilități / Reduceri pentru elevi și studenți/ Reduceri pentru studenții înmatriculați în România.

Documente necesare:

Pentru a beneficia de bilete/abonamente cu reducere 90% studenții trebuie să prezinte:

legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă/localitatea în care se află instituția la care studentul este înmatriculat

actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul studentului.

Până la data de 30 noiembrie 2026 inclusiv, reducerea de 90% (bilete /abonamente lunare), se poate acorda în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2025-2026.

Excepție: studenții pentru care anul universitar 2025-2026 este an terminal, nu mai beneficiază de facilitățile aferente începând cu data de 01 octombrie 2026.

Studenții din anul I pot beneficia de reducere și în baza unei adeverințe de la universitate

Studenții din anul I, până la obținerea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la data de 30 noiembrie 2026 și în baza adeverinței, în original, emisă de unitatea de învățământ pentru anul universitar 2026-2027.

Începând cu data de 01 decembrie 2026, reducerea de 90% pentru studenți se acordă doar în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2026-2027, inclusiv pentru studenții din anul I.

La verificarea călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere și legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenții pot prezenta legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, iar studenții din anul I pot prezenta adeverința care atestă calitatea de student. Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf. electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicația descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat.

Călătoria studenților beneficiari de 50% reducere

CFR Călători informează că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, studenţii cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.

Studenții români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, își pot procura legitimații de călătorie cu reducere 50% la toate categoriile de trenuri regio, interregio și intercity, pe orice distanță, clasa a 2-a, inclusiv tichet de rezervare cu 50% reducere.

Obținerea legitimațiilor de călătorie cu reducere 50%:

de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR Călători,

de la personalul de tren, la urcarea din stațiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie,

conform condițiilor specifice prezentate în detaliu pe site www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern / Facilități / Reduceri pentru elevi și studenți/ Reduceri pentru studenții români înmatriculați în străinătate.

Documente necesare:

Pentru a beneficia de bilete cu reducere 50% studenții trebuie să prezinte în format fizic, în original:

documentul care atestă calitatea de student însoțit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă;

actul de identitate (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, pașaport), din care să reiasă că studentul este cetățean român și vârsta studentului (care nu trebuie să depășească 30 de ani).

Până la data de 30 noiembrie 2026 inclusiv, reducerea de 50% (bilete /abonamente lunare), se poate acorda în baza documentului care atestă calitatea de student însoțit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil pentru anul universitar 2025-2026 sau 2026-2027.

Începând cu data de 01 decembrie 2026, reducerea de 50% pentru studenți se acordă doar în baza documentului care atestă calitatea de student însoțit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil pentru anul universitar 2026-2027.

La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte în tren biletul de călătorie cu reducere 50%, documentul care atestă calitatea de student însoţit de traducerea legalizată și actul de identitate, în format fizic, în original.

Ce se întâmplă dacă nu ai la tine un document care atestă calitatea de student

Mențiune: Documentul care atestă calitatea de student poate fi carnetul/cardul/legitimația de student sau o adeverință emisă de instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul.

În cazul în care, în tren, studenţii nu prezintă documentele precizate sau prezintă alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul, aceştia sunt consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi sunt trataţi conform reglementărilor în vigoare.

Pentru mai multe detalii privind facilitățile acordate studenților vă rugăm să accesați www.cfrcalatori.ro secțiunea Trafic intern / Facilități / Reduceri pentru elevi și studenți sau să vă adresați personalului nostru din stațiile de cale ferată și agențiile de voiaj CFR Călători", precizează CFR Călători.

Informații despre circulația trenurilor:

Studenții, dar și ceilalți călători, pot obține informații despre circulația trenurilor în următoarele moduri:

la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).

la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/

în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

pe site-ul companiei cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.

pe site-ul cfrcalatori.ro, la Mers tren trafic intern.

de la personalul CFR Călători.

Reamintim că în anul 2017, în timpul Guvernului Sorin Grindeanu, studenții au primit gratuitate 100% la călătoriile cu trenul, clasa a 2-a, dar aceasta a fost restrânsă la 50% pentru majoritatea studenților, în anul 2021, pe vremea Guvernului Florin Cîțu. Deoarece măsura a generat un val de nemulțumiri în rândul românilor, în anul 2023, reducerea revenit la 90% pentru studenții eligibili. Tot atunci, vârsta până la care studenții beneficiază de facilități a crescut de la 26, la 30 de ani.