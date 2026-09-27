Aleksandar Vucic a demisionat din funcţia de preşedinte al Serbiei

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Preşedintele Serbiei şi-a anunţat demisia din funcţie.

Aleksandar Vucic şi-a anunţat, duminică, demisia din funcţia de preşedinte al Serbiei. Decizia acestuia vine înainte de încheierea celui de-al doilea şi ultim mandat de cinci ani şi deschide astfel calea pentru alegeri anticipate, relatează Reuters, DPA şi AFP.

"Aceasta este ultima mea seară în această clădire. V-am slujit cu credinţă pe voi şi patria mea, Serbia. ... Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună", le-a transmis Vucic simpatizanţilor săi care s-au adunat în faţa palatului prezidenţial, care fluturau steaguri şi îi scandau numele.

Contextul politic

Demisia lui Vucic, cu şapte luni înainte de încheierea mandatului său, intervine în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate din Serbia de pe 25 octombrie şi îi va permite să fie numit prim-ministru dacă Partidul său Progresist Sârb (SNS) va forma noul guvern.

Conform Constituţiei Serbiei, Ana Brnabic, preşedinta parlamentului care îşi încheie mandatul, va îndeplini funcţia de preşedinte interimar până la alegerea unui nou preşedinte. Alegerile prezidenţiale trebuie să se desfăşoare în termen de 90 de zile, campania electorală având o durată cuprinsă între 30 şi 60 de zile.

"Până la sfârşitul lunii decembrie... vom avea primul tur al alegerilor prezidenţiale", a declarat Vucic, care îşi anunţase intenţia de a demisiona din funcţia de preşedinte la începutul verii.

Alegerile parlamentare anticipate de luna viitoare îi vor pune faţă în faţă pe SNS-ul lui Vucic şi aliaţii săi cu "Students Win", o mişcare anticorupţie condusă de studenţi, şi cu "Serbia Europeană", o alianţă a partidelor de opoziţie pro-occidentale.

Students Win, Serbia Europeană şi alte partide trebuie încă să-şi nominalizeze candidaţii la prezidenţiale.

Experţii cred că Aleksandar Vucic (56 de ani) speră că această mutare îi va consolida controlul asupra puterii. Mandatul său ca şef de stat se încheie anul viitor şi după două mandate nu are voie să candideze din nou. El se confruntă cu o presiune internă semnificativă din partea unei mişcări de protest organizate în mare parte din studenţi.