Prințul Harry, primele declarații despre revenirea în Marea Britanie după șase ani în SUA: Copiii sunt fericiți

Harry și Meghan. Sursa foto: Agerpres

Prințul Harry, după șase ani petrecuți în Statele Unite, descrie întoarcerea în Marea Britanie drept un pas minunat pentru întreaga familie. Stabiliți într-o proprietate privată din Cotswolds, ducii de Sussex au fost nevoiți deja să schimbe școala micuților Archie și Lilibet din motive de securitate. În timp ce Meghan păstrează o discreție totală pe fondul tensiunilor nerezolvate cu Regele Charles, Harry se dedică pregătirilor pentru Jocurile Invictus de la Birmingham și așteaptă o decizie privind paza oficială.

După mai bine de o jumătate de deceniu petrecut sub soarele Californiei, departe Curtea Regală, Prințul Harry vorbește despre revenirea pe pământ britanic. Ducele de Sussex a mărturisit că sentimentul de a fi din nou acasă este unul cu adevărat extraordinar, la doar o lună după ce el, Meghan Markle și cei doi copii ai lor au lăsat în urmă Statele Unite pentru a începe un nou capitol de viață în Regatul Unit. Într-un interviu acordat CTV, Harry a descris starea de spirit a familiei sale, informează BBC.

„A fost minunat. A fost minunat să mă întorc pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală și acest lucru îmi oferă șansa de a mă putea concentra cu adevărat pe Jocurile Invictus de la Birmingham, din luna iulie a anului viitor”, a spus Prințul Harry.

Prințul Harry și Meghan au renunțat la atribuțiile oficiale în cadrul Familiei Regale în anul 2020 pentru a construi o viață nouă peste ocean. Revenirea lor, produsă luna trecută, marchează o cotitură neașteptată. Familia s-ar fi stabilit pe o proprietate privată din pitoreasca regiune Cotswolds, departe de agitația Londrei.

Incident de securitate pentru Archie și Lilibet: Mutați de urgență la o altă școală

Deși acomodarea părea lină, primele zile pe pământ britanic au adus deja primele mari bătăi de cap logistice. Cei doi micuți ai cuplului, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, au fost transferați la o altă școală la doar câteva zile după începerea cursurilor, din cauza unor temeri legate de securitate pe traseul zilnic.

În tot acest timp, reapariția soților Sussex în Marea Britanie se desfășoară sub o tensiune mocnită în relația cu Palatul Buckingham. Meghan a ales să rămână aproape complet în umbră și are apariții publice extrem de rare și discrete.

În schimb, Harry se ocupă de marele său proiect de suflet: Jocurile Invictus. Săptămâna trecută, ducele a vizitat o școală din Birmingham pentru a lansa un program educațional inspirat de această competiție. Acolo, el a jucat pickleball cu elevii și a luat parte la o lecție de științe dedicată proiectării de proteze medicale.

Evenimentul sportiv va reuni la Birmingham, între 10 și 17 iulie anul viitor, peste 550 de militari răniți sau bolnavi și veterani din 25 de țări, care se vor întrece în 12 discipline sportive adaptate.

Mărturisirile pentru televiziunea canadiană au fost făcute imediat după ce Harry a realizat un salt spectaculos cu parașuta în Toronto, onorând astfel o promisiune făcută unui veteran din Al Doilea Război Mondial în vârstă de 102 ani, cu scopul de a atrage atenția asupra asociațiilor caritabile dedicate militarilor.

Întrebat ce anume a determinat întoarcerea întregii familii în Regatul Unit, Harry a răspuns scurt că au existat „o mulțime de motive”, fără a oferi detalii suplimentare.

Mesajul Regelui Charles și marea bătălie pentru protecția polițienească

Ecoul rupturii de Familia Regală rămâne puternic. Relațiile dintre Harry și Regele Charles au rămas reci și complicate încă de la plecarea zgomotoasă în Statele Unite.

Potrivit relatărilor, soții Sussex ar fi fost surprinși de o scrisoare trimisă cu aprobarea Regelui, document prin care se reamintește că Harry și Meghan au statutul de simpli cetățeni. Scrisoarea a oferit îndrumări oficialilor guvernamentali și comandanților militari cu privire la modul în care cuplul trebuie tratat în aparițiile publice.

În paralel, o altă problemă spinoasă apasă pe umerii ducilor: paza plătită din banii publici. Comitetul Ravec, organismul care coordonează paza regală și a personalităților importante, urmează să reevalueze gradul de protecție asigurat de poliție, având în vedere că familia nu mai are statut de oaspeți temporari, ci de rezidenți permanenți în Marea Britanie.