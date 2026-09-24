Crusta terestră a Italiei se "desface" și coboară în manta, generând cutremure. Ce au descoperit cercetătorii

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Un nou studiu arată că partea inferioară a crustei terestre de sub Munții Apenini se desprinde și coboară în manta, proces care contribuie la intensa activitate seismică din Italia.

Crusta terestră din regiunea Italiei se "desface" şi coboară în mantaua terestră, reprezentând motorul unei intense activităţi seismice din Munţii Apenini, lanţul lung de vârfuri care se desfăşoară ca o coloană vertebrală în peninsula italiană, conform unui nou studiu publicat luna aceasta în jurnalul Communications Earth & Environment, transmite joi Live Science.

Această zonă oferă o perspectivă unică asupra procesului de subducţie sau pătrunderii unei plăci de crustă oceanică sub o bucată vecină de crustă continentală, a declarat autorul principal al studiului Stefano Tavani, geolog la Universitatea din Florenţa.

"Ne confruntăm cu o etapă foarte, foarte târzie a subducţiei, iar tectonica este determinată de un alt motor, care produce această desfacere", a declarat Tavani pentru Live Science.

Ce se întâmplă

Regiunea mediteraneană, între Africa şi Eurasia, este un mozaic ţesut din microplăci tectonice şi lanţuri muntoase, ceea ce face ca geologia regiunii să fie extrem de complicată. Geologia de ansamblu este determinată de faptul că placa africană, la sud, împinge spre nord, strângând crusta şi generând scufundarea unui ocean antic, Tethys, în mantaua de sub Munţii Apenini. Acest proces este în desfăşurare de aproximativ 50 de milioane de ani.

De-a lungul Apeninilor, acest proces a creat un mediu complex în care se combină forţele tectonice. Pe măsură ce placa africană continuă subducţia sub placa eurasiatică, graniţa zonei de subducţie şi-a început propria deplasare către placa africană, făcând ca crusta de pe partea eurasiatică să se întindă şi să se subţieze, ceea ce a generat două bazine mari: unul mai vechi în Marea Mediterană la vest de Corsica şi Sardinia şi unul mai tânăr, segmentul Tirenean şi Sardinia din Marea Mediterană, care formează segmentul de est al Mării Mediterane din Corsica şi Sardinia, vechi de 10 milioane de ani. Până acum, motorul din spatele extinderii care creează aceste bazine şi al forţelor de compresie care construiesc Apeninii nu a fost pe deplin înţeles, conform lui Tavani.

Există şi alte locuri din întreaga lume în care procese similare au loc

Pentru a înţelege mai bine această tectonică neobişnuită, Tavani şi colegii săi au integrat înregistrările cutremurelor şi mişcările solului captate prin GPS şi de măsurătorile prin satelit cu modelele tectonice ale mişcărilor plăcilor şi au descoperit că sub Apenini, crusta inferioară se desprinde şi cade în manta - un proces numit delaminare.

În geodinamică, delaminarea este pierderea şi scufundarea porţiunii inferioare a litosferei din placa tectonică de care a fost ataşată.

Această delaminare, şi nu subducţia unei plăci sub alta, este cea care provoacă cea mai mare parte a activităţii seismice în Apenini, au raportat cercetătorii în studiul lor. Peste câteva milioane de ani, a spus Tavani, crusta inferioară va înceta să coboare şi cele două plăci se vor suda împreună.

Există şi alte locuri din întreaga lume în care procese similare au loc, cum ar fi în "şanţul" elen de la sud de Grecia, a mai spus Tavani, conform Agerpres.

Se apropie un mare seism în Grecia? Cutremurele de anul trecut, de peste 6 grade, din Creta și Santorini ridică întrebări

Două cutremure de peste 6 grade au zguduit Creta în mai puțin de două săptămâni, în mai anul trecut, stârnind îngrijorare în rândul locuitorilor și al turiștilor, după valul seismic care a lovit Santorini în februarie.

Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a zguduit zona maritimă din jurul Cretei, la doar câteva zile după un alt cutremur considerabil, ale cărui unde s-au propagat până în Egipt. Deși autoritățile au emis imediat o avertizare de tsunami și s-au înregistrat avarii în portul vechi al insulei, unii experți susțin că nu există indicii că aceste mișcări tectonice ar fi conectate sau că ar reprezenta un pericol iminent pentru populație. Alții iau în considerare și regiunea elenă cu microplăci tectonice alafte în sud.

„De fiecare dată când călătorești în Grecia, te afli într-o regiune cu activitate seismică.” a explicat Rémy Bossu, secretarul general al Centrului Euro-Mediteranean de Seismologie, pentru Euronews.

"Trebuie să te protejezi, evitând spațiile deschise, pe cât posibil"

Totuși, specialiștii atrag atenția asupra importanței informării corecte, asupra ghidurilor în caz de cutremur, mai ales în rândul vizitatorilor străini. „Trebuie să te protejezi, evitând spațiile deschise, pe cât posibil”, subliniază Bossu. „Cutremurul în sine, de această magnitudine, nu rănește automat oamenii, dar țiglele de pe acoperișuri sau balcoane se pot prăbuși. Deci trebuie să știi cum să te comporți în timpul unui cutremur și, mai presus de toate, să asculți autoritățile.”

Cutremurul produs lângă Creta a fost simțit și în insulele învecinate din Marea Egee, dar și în capitala Atena. O parte dintre locuitorii din Creta au declarat pentru publicația Ethnos că au fost treziți de mișcări violente și de zgomote intense, urmate de replici mai ușoare. Vassilis Karastathis, directorul Institutului de Geodinamică din cadrul Observatorului Național din Atena, a menționat pentru postul OPEN TV că, din fericire, pentru că epicentrul a fost în mare, pagubele au fost limitate. „Cred că scenariul cel mai probabil este să evolueze exact așa cum pare, cu o serie de replici foarte slabe”, a declarat Karastathis, menționând că fenomenul este atent monitorizat.

În schimb, în februarie, Santorini a cunoscut o activitate seismică ieșită din comun, caracterizată de specialiști drept un „val de cutremure” – o manifestare strâns legată de natura vulcanică a insulei. Rémy Bossu a confirmat componenta vulcanică a mișcărilor din zonă. Mii de turiști au părăsit insula, iar autoritățile locale au introdus măsuri speciale pentru protecție în eventualitatea unei erupții.

Grecia are cea mai ridicată activitate seismică din Europa

„Pentru cei care nu sunt obișnuiți, poate fi înspăimântător, iar deși un cutremur mare nu este imposibil, majoritatea clădirilor și hotelurilor respectă codul strict care le protejează de pagube,” afirmă Melis. „Grecia are cea mai ridicată activitate seismică din Europa și, alături de Turcia, face parte din două țări cu activitate foarte intensă. Dar, după cum am spus, magnitudinile catastrofale sunt foarte rare.”

În ceea ce privește alerta de tsunami, aceasta este activată automat în Marea Mediterană pentru orice cutremur produs sub apă cu magnitudine de cel puțin 6. „În mod obișnuit, pentru magnitudinea 6 nu te aștepți la un tsunami de proporții mari. Pentru acest nivel, recomandarea este să nu intri în porturi și să nu mergi pe plajă, deoarece nivelul mării poate crește”, explică Bossu.

Cutremur în estul Turciei, la mică adâncime. A fost puternic resimțit