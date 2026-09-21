Un băiat de 15 ani vrea să devină guvernator în SUA: Știu că sună nebunesc, dar uită-te la cei care sunt acum la putere

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La doar 15 ani, Dean Roy și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de guvernator al statului Vermont.

Candidatura este posibilă datorită unei prevederi legale care nu impune o vârstă minimă pentru candidații la această funcție. Adolescentul este cel mai tânăr candidat care a încercat să obțină o astfel de funcție politică în SUA.

„Am căutat vârsta minimă pentru a candida la o funcție și am aflat că nu există una în Vermont”, a spus adolescentul într-un interviu acordat ziarului Times.

Potrivit articolului 23, singura cerință este ca persoana care candidează să fi locuit în stat în cei patru ani anteriori alegerilor, condiție pe care băiatul o îndeplinește.

„Știu că sună nebunesc, un tânăr de 15 ani să candideze la funcția de guvernator, dar sincer, uită-te la cei care sunt acum la putere. Fac asta de o veșnicie și nimic nu funcționează”, a spus adolescentul.

Printre prioritățile sale se numără interzicerea supravegherii în masă, dezvoltarea unor noi centrale nucleare pentru creșterea independenței energetice a statului și încurajarea construirii mai multor locuințe accesibile.

„Dacă voi fi ales, voi abroga Legea 250, un set de reglementări privind locuințele din Vermont, pentru a încuraja construirea de locuințe mai accesibile. De asemenea, voi susține limitarea numărului de închirieri Airbnb în stat și creșterea impozitelor pe închirierile pe termen scurt”, a spus acesta.

Dean Roy critică acumularea averilor uriașe de către miliardari, cum este Elon Musk, și propune ca, în cazul în care va deveni guvernator, nicio persoană din Vermont să nu poată depăși o avere netă de un miliard de dolari. Potrivit acestuia, orice sumă care ar depăși acest prag ar urma să fie direcționată către guvern pentru a sprijini persoanele aflate în nevoie.

„Nu mă aștept neapărat să câștig. Ceea ce sper este să lansez mișcarea și să încurajez mai mulți tineri să mi se alăture și să spună: „Da, și noi vrem să facem o diferență”, a mai spus adolescentul.

Alegeri pentru funcția de guvernator în Vermont

Vermont organizează alegeri pentru funcția de guvernator pe 3 noiembrie 2026. Alegerile primare au avut loc pe 11 august 2026, iar termenul-limită pentru depunerea candidaturilor a fost 28 mai 2026, potrivit Ballotpedia.org.

Acestea sunt unele dintre cele 36 de alegeri pentru funcția de guvernator care au loc în 2026. În prezent, există 26 de guvernatori republicani și 24 de guvernatori democrați.

Înaintea alegerilor din 2026, există 23 de state în care Partidul Republican deține controlul deplin al guvernării (trifecta), 16 state în care Partidul Democrat deține acest tip de control și 11 state cu guverne divizate, în care niciunul dintre cele două partide nu deține controlul deplin.

Există, de asemenea, 24 de state în care republicanii dețin controlul asupra funcțiilor de guvernator, procuror general și secretar de stat (triplex), 21 de state în care democrații dețin acest control și 5 state cu guverne divizate, în care niciunul dintre cele două partide nu deține controlul asupra tuturor celor trei funcții.

O trifectă la nivelul guvernării unui stat se referă la situația în care un singur partid controlează funcția de guvernator și deține majoritatea în ambele camere ale legislativului. Un triplex la nivelul guvernării unui stat se referă la situația în care guvernatorul, procurorul general și secretarul de stat sunt membri ai aceluiași partid politic.