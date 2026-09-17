Fratele Prințesei Dianei spune că Regele Charles "se purta ca şi când ar fi câştigat la loterie" după moartea ei

Imagine cu Regele Charles al III-lea. Foto: Agerpres

Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, susține că Regele Charles "se purta ca şi când ar fi câştigat la loterie" după moartea primei sale soții.

Apar noi declarații controversate făcute de Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, în cartea sa care urmează să fie lansată şi din care au fost publicate joi noi extrase, transmite Reuters. Spencer a scris că Regele Charles al Marii Britanii se purta "ca un câştigător la loterie" după moartea primei sale soţii, Diana.

Fratele Dianei a spus că Prinţul Charles de atunci era "extrem de încântat" imediat după moartea Dianei în 1997, posibil pentru că simţea că acest lucru îi permitea să se căsătorească din nou, conform unor pasaje din noua carte ce au fost publicate de Daily Mail.

Regele Charles i-a răspuns fratelui Prințesei Diana

Miercuri, 16 septembrie, Regele Charles a făcut neobişnuita mişcare de a răspunde criticilor după ce primele extrase din cartea lui Spencer au fost publicate în Daily Mail. El a declarat prin intermediul unui purtător de cuvânt că durerea ar putea afecta raţiunea, judecata şi memoria autorului.

Nu a existat niciun comentariu nou din partea regelui cu privire la extrasele ulterioare, care afirmau, de asemenea, că Diana a mers într-un loc unde se produc numeroase sinucideri, pe coasta de sud a Marii Britanii, dar că dragostea pentru fiii ei, William şi Harry, "a împiedicat-o să meargă până la capăt".

"Este un fapt trist că, în ultimii ani ai vieţii sale, Diana a condus de mai multe ori până la Beachy Head, cea mai înaltă stâncă calcaroasă din Anglia, gândindu-se să pună capăt la toate acestea", a scris Spencer, relatează Agerpres.

Cum a murit Prințesa Diana

Diana a murit la vârsta de 36 de ani când maşina în care se afla ea şi iubitul ei, Dodi al-Fayed, s-a izbit de un stâlp de susţinere într-un tunel din Paris, în timp ce încerca să scape de paparazzi pe motociclete.

Spencer spune în cartea sa că a vorbit cu Charles la scurt timp după ce moartea Dianei a fost confirmată, scriind: "Spre deosebire de ceilalţi cu care am vorbit la telefon, care au fost uimiţi, abia reuşind să articuleze câteva cuvinte de condoleanţe şi să-şi ofere ajutorul, el părea extrem de încântat, ca un câştigător la loterie, îmi amintesc că m-am gândit la momentul respectiv".

Fratele Dianei susține că Regele Charles era pe atunci nerăbdător să se căsătorească cu Camilla, cea care îi este acum soție.

"Privind în urmă acum, bănuiesc că prima reacţie a prinţului trebuie să fi fost să se gândească la cum acest eveniment tragic i-ar putea reda libertatea să se căsătorească cu femeia pe care o iubea, în loc să se gândească la pierderea celei pe care nu o iubea", a mai scris Charles Spencer.

Acum câțiva ani, actorul englez Tobias Menzies, care a fost nominalizat la Globul de Aur pentru portretizarea ducelui de Edinburgh, Prinţul Philip, în serialul "The Crown", povestea despre relația socru - noră, pe care a cunoscut-o prin intermediul scenariului inspirat din realitate. Acesta a spus atunci că Prințul Philip a fost fermecat de Prințesa Diana și nu a înțeles niciodată de ce Prințul Charles a avut reticențe.

De ce au divorțat Charles şi Diana

Charles şi Diana s-au separat în 1992 şi au divorţat în 1996. Aceasta s-a întâmplat la un an după ce Diana a declarat pentru BBC că "am fost trei în această căsătorie, aşa că a fost cam aglomerat", referindu-se la relaţia lui Charles cu Camilla Parker Bowles, cu care s-a căsătorit în 2005. Astfel, la 15 ani după fastuoasa nuntă de la Catedrala St. Paul, căsătoria dintre Prințul și Prințesa de Wales s-a încheiat oficial printr-un decree nisi, actul juridic care a consfințit divorțul.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a comentat miercuri în mod acid cartea lui Charles Spencer: "Deşi nu comentăm cărţile din principiu, Majestatea Sa este conştientă de faptul că durerea fraternă poate întuneca raţiunea, poate afecta judecata şi poate influenţa memoria în moduri pe care alţii nu le recunosc, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere".

Potrivit jurnalistei Jane Moore, care a întâlnit-o pe Diana de mai multe ori pe vremea când era corespondent regal, fosta prințesă a fost o persoană "capricioasă" și "imprevizibilă", iar această latură a Dianei i s-a părut dificilă lui Charles, mai ales din cauza diferenței de vârstă dintre ei. "Diana era conștientă că adevărata iubire a lui Charles era Camilla, nu ea", a spus la un moment dat istoricul și comentatorul regal Marlene Koenig.