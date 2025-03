Prințesa Diana, o persoană „capricioasă” și „imprevizibilă”. A iubit-o sau nu Regele Charles vreodată?

Un expert regal a dezvăluit că Regele Charles a avut dificultăți în a face față unui aspect al vieții sale de cuplu alături de Prințesa Diana. Potrivit jurnalistei Jane Moore, care a întâlnit-o pe Diana de mai multe ori pe vremea când era corespondent regal, fosta prințesă a fost o persoană „capricioasă” și „imprevizibilă”, scrie Mirror.

Jane Moore a făcut aceste dezvăluiri într-un podcast recent, unde a vorbit despre impactul pe care Diana l-ar fi putut avea asupra Familiei Regale dacă nu ar fi murit tragic într-un accident de mașină în urmă cu 28 de ani. Vorbind despre personalitatea Dianei, Moore a remarcat: „Putea fi extrem de imprevizibilă. Într-un moment era prietenoasă și comunicativă, iar în următorul, dacă ceva nu îi convenea, devenea foarte rece”.

Jurnalista a adăugat că această latură a Dianei i s-a părut dificilă lui Charles, mai ales din cauza diferenței de vârstă dintre ei.

Relația dintre Charles și Diana, un subiect care fascinează publicul

În timp ce actualul monarh este căsătorit fericit cu Regina Camilla din 2005, relația sa anterioară cu Diana continuă să fascineze publicul, în special datorită portretizării acesteia în serialul The Crown. Astfel, pe măsură ce trece timpul, ies la iveală noi detalii despre relația lor tumultuoasă. Un episod remarcabil este cel dezvăluit în cartea "Diana: In Her Own Words". Se pare că, în ajunul nunții lor, Charles i-a trimis Dianei un mesaj emoționant, împreună cu un inel cu sigiliul Prințului de Wales. În acel mesaj, el i-a scris: „Sunt atât de mândru de tine și mâine te voi aștepta la altar. Uită-te în ochii lor și cucerește-i!”.

Căsătoria celor doi a avut loc pe 29 iulie 1981, la Catedrala St. Paul, într-o ceremonie fastuoasă urmărită de 750 de milioane de telespectatori din 74 de țări. Reflectând asupra acelui moment, Diana a mărturisit: „Îmi amintesc că eram atât de îndrăgostită de soțul meu încât nu-mi puteam lua ochii de la el. Credeam că sunt cea mai norocoasă fată din lume. Eram sigură că mă va proteja”.

A iubit-o sau nu Charles pe Diana?

După 15 ani de căsnicie și doi copii, Prințul William și Prințul Harry, cuplul a divorțat pe 28 august 1996. Discutând despre relația lor post-divorț, istoricul și comentatorul regal Marlene Koenig a declarat pentru Daily Express: „Cred că ajunseseră la o înțelegere. Diana era conștientă că adevărata iubire a lui Charles era Camilla, nu ea. Totuși, chiar în ziua emiterii actului de divorț cei doi au avut o întâlnire privată și au discutat. Diana a mărturisit ulterior unui reporter că ar fi dorit să facă publice scrisorile lor de dragoste, deoarece știa că, la început, Charles o iubise cu adevărat.”

„Dar nu a fost menit să fie. A fost o căsătorie aranjată. Nu avuseseră timp să se cunoască sau să se curteze cu adevărat. Au învățat multe din această greșeală”, a concluzionat Koenig.

