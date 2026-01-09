€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Meloni susține reluarea dialogului cu Moscova, dar nu vede o revenire rapidă la G8
Data actualizării: 15:20 09 Ian 2026 | Data publicării: 15:20 09 Ian 2026

Meloni susține reluarea dialogului cu Moscova, dar nu vede o revenire rapidă la G8
Autor: Dana Mihai

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

 

Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul italian Giorgia Meloni, adăugând însă că este mult prea devreme pentru a discuta despre o reincludere a Moscovei în G7, ceea ce ar însemna revenirea la G8, relatează Reuters şi ANSA.

Acord cu poziția lui Emmanuel Macron privind dialogul cu Moscova

Meloni a spus că este de acord cu preşedintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să colaboreze cu Moscova, în contextul în care continuă eforturile pentru a se pune capăt războiului din Ucraina.

"Cred că Macron are dreptate în această privinţă. Cred că a venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia", a spus ea la tradiţionala conferinţă de presă de început de nou an.

"Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor vorbind doar cu una dintre cele două părţi, mă tem că, în cele din urmă, contribuţia pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată", a adăugat ea.

Negocierile de pace s-au accelerat, dar fără concesii din partea Moscovei

Discuţiile pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie. Cu toate acestea, Moscova nu a semnalat încă disponibilitatea de a face concesii după ce Kievul a insistat pentru modificări ale unei propuneri a SUA care iniţial susţinea principalele cerinţe ale Rusiei.

Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta un acord de pace cu garanţiile de securitate preconizate de aliaţii Ucrainei, inclusiv prezenţa trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei.

Citește și: Cresc tensiunile între SUA, Rusia și China, după ce americanii au capturat un petrolier în apele internaționale

Meloni a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să numească un trimis care să discute direct de preşedintele rus Vladimir Putin şi să se evite confuzia.

"Dacă am face greşeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia şi, pe de altă parte, să procedăm dezorganizat, i-am face o favoare lui Putin", a spus ea. "Am avut această problemă de la început. Prea multe voci care vorbesc, prea multe formate", a adăugat şefa guvernului italian.

Propuneri americane privind revenirea Rusiei în G7

Printre propunerile înaintate de Statele Unite în noiembrie s-a numărat readmiterea Rusiei în clubul Grupului celor şapte naţiuni bogate, reînviindu-se astfel G8, desfiinţat între timp.

Meloni a spus că este "absolut prematur" să se vorbească despre primirea Rusiei înapoi în G7. De asemenea, ea a reiterat că Italia nu are nicio intenţie de a trimite trupe în Ucraina pentru a ajuta la garantarea vreunui acord de pace.

Luna trecută, Franţa şi Marea Britanie au semnat o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea viitoare a unor forţee multinaţionale în Ucraina, odată ce se va ajunge la un armistiţiu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

giorgia meloni
moscova
macron
europa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Unde ieșim în weekend: Teatrul Coquette din București oferă câteva reprezentații ofertante
Publicat acum 22 minute
Premiera serialului „Am iubit un trandafir” - sâmbătă, la Kanal D2
Publicat acum 30 minute
PSD-ul, între ciocan și nicovală la guvernare. Bogdan Chirieac explică de ce e dificilă ieșirea din coaliție
Publicat acum 34 minute
„Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie
Publicat acum 42 minute
Prințesa Kate, mesaj profund la aniversarea vârstei de 44 de ani. Ce a ajutat-o să se vindece, de fapt
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close