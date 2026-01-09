Meloni susține reluarea dialogului cu Moscova, dar nu vede o revenire rapidă la G8

Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul italian Giorgia Meloni, adăugând însă că este mult prea devreme pentru a discuta despre o reincludere a Moscovei în G7, ceea ce ar însemna revenirea la G8, relatează Reuters şi ANSA.

Acord cu poziția lui Emmanuel Macron privind dialogul cu Moscova

Meloni a spus că este de acord cu preşedintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să colaboreze cu Moscova, în contextul în care continuă eforturile pentru a se pune capăt războiului din Ucraina.

"Cred că Macron are dreptate în această privinţă. Cred că a venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia", a spus ea la tradiţionala conferinţă de presă de început de nou an.

"Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor vorbind doar cu una dintre cele două părţi, mă tem că, în cele din urmă, contribuţia pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată", a adăugat ea.

Negocierile de pace s-au accelerat, dar fără concesii din partea Moscovei

Discuţiile pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie. Cu toate acestea, Moscova nu a semnalat încă disponibilitatea de a face concesii după ce Kievul a insistat pentru modificări ale unei propuneri a SUA care iniţial susţinea principalele cerinţe ale Rusiei.

Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta un acord de pace cu garanţiile de securitate preconizate de aliaţii Ucrainei, inclusiv prezenţa trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei.

Citește și: Cresc tensiunile între SUA, Rusia și China, după ce americanii au capturat un petrolier în apele internaționale

Meloni a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să numească un trimis care să discute direct de preşedintele rus Vladimir Putin şi să se evite confuzia.

"Dacă am face greşeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia şi, pe de altă parte, să procedăm dezorganizat, i-am face o favoare lui Putin", a spus ea. "Am avut această problemă de la început. Prea multe voci care vorbesc, prea multe formate", a adăugat şefa guvernului italian.

Propuneri americane privind revenirea Rusiei în G7

Printre propunerile înaintate de Statele Unite în noiembrie s-a numărat readmiterea Rusiei în clubul Grupului celor şapte naţiuni bogate, reînviindu-se astfel G8, desfiinţat între timp.

Meloni a spus că este "absolut prematur" să se vorbească despre primirea Rusiei înapoi în G7. De asemenea, ea a reiterat că Italia nu are nicio intenţie de a trimite trupe în Ucraina pentru a ajuta la garantarea vreunui acord de pace.

Luna trecută, Franţa şi Marea Britanie au semnat o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea viitoare a unor forţee multinaţionale în Ucraina, odată ce se va ajunge la un armistiţiu.